So starten Hamburgs Schüler ins neue Schuljahr Stand: 04.08.2021 19:30 Uhr Sechs Wochen Sommerferien sind zu Ende: Hamburgs Schülerinnen und Schüler starten am Donnerstag ins neue Schuljahr. Angesichts steigender Corona-Zahlen findet der Schulbeginn erneut unter besonderen Bedingungen statt. Und einige müssen erst mal ganz draußen bleiben.

Behörden-Plakate mit einer Warnung hängen an den Schultüren und weisen darauf hin, wer das Schulgelände nicht betreten darf. Das betrifft vor allem Kinder und Jugendliche, die gerade erst aus einem Corona-Hochinzidenzgebiet oder einem Virusvariantengebiet zurückgekommen sind.

Elternerklärung und möglicherweise Test nötig

Schulen verschickten am Mittwoch per eMail ein aktuelles Hinweisschreiben der Schulbehörde (Download), das Eltern ihren Kindern zum Schulstart ausgefüllt und unterschrieben mitgeben sollen. Dort müssen Eltern angeben, ob ihre Kinder in den vergangenen zehn Tagen in einem Risikogebiet oder in den letzten 14 Tagen in einem Virusvarianten- oder Hochinzidenzgebiet waren. In beiden Fällen sollen auch Testnachweise vorgelegt werden.

Welche Länder dazu zählen und welche Test- oder Quarantäne-Vorschriften dann gelten, darüber können sich Eltern oder volljährige Schüler auf der Hamburger Behörden-Seite oder der Internetseite des Robert Koch-Instituts informieren.

Was in der Schule zu beachten ist

Der Unterricht startet am Donnerstag ohne Wechsel- oder Distanzunterricht, aber mit einigen Sicherheitsmaßnahmen. Schulsenator Ties Rabe (SPD) sprach am Dienstag von einem "Fünf-Stufen-Sicherheitskonzept":

Die Schulbeschäftigten sind zum großen Teil geimpft - etwa 80 Prozent.

Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich zwei Mal pro Woche testen.

In den Schulgebäuden müssen medizinische Masken getragen werden.

Die Unterrichtsräume werden alle 20 Minuten für fünf Minuten gelüftet.

Bis zu den Herbstferien sollen mobile Lüftungsgeräte in nahezu allen 12.000 Klassenräumen stehen.

Präsenzpflicht bleibt aufgehoben

Insgesamt werden an den 376 staatlichen und 97 privaten Schulen der Hansestadt rund 257.000 Jungen und Mädchen erwartet - mehr denn je. Die Erstklässler und Vorschulkinder haben ihren großen Tag erst am kommenden Dienstag beziehungsweise Mittwoch. Wie voll es zum Schulstart tatsächlich wird, sei wegen der Urlaubsrückkehrenden nicht seriös einzuschätzen, so die Schulbehörde. Zumal in Hamburg auch noch die Präsenzpflicht aufgehoben ist - besorgte Eltern also ihre Kinder nicht in die Schule schicken müssen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 05.08.2021 | 06:00 Uhr