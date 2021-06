Senat kündigt weitere Corona-Lockerungen für 11. Juni an Stand: 04.06.2021 16:56 Uhr Nach einer Woche mit mehreren Lockerungen der Corona-Verordnung, etwa für Schulen und Innengastronomie, hat der Hamburger Senat die nächsten Öffnungsschritte angekündigt. Ab 11. Juni soll es Erleichterungen in mehreren Bereichen geben.

Demnach soll es ab kommendem Freitag Lockerungen bei den Kontaktbeschränkungen geben, wie der Senat am Freitag mitteilte - ohne Details zu nennen. Die soll es dann am kommenden Dienstag auf einer Pressekonferenz geben. Bislang dürfen sich nur bis zu fünf Personen treffen, die alle aus verschiedenen Haushalten stammen dürfen.

Wellnessangebote wieder möglich

Fest steht jetzt schon: Saunen, Dampfbäder und Wellness-Angebote dürfen ab dem Wochenende 12./13. Juni wieder aufmachen. Auch für die Hotels gibt es eine gute Nachricht: Sie können dann wieder jedes Zimmer vermieten - und nicht nur einen Teil. Und die Reeperbahn dürfte zum neuen Leben erwachen, denn auch Prostitution soll wieder erlaubt werden. Zu Bars, Clubs und Tanzlokalen äußerte sich der Senat nicht. Die Details würden am Dienstag beschlossen werden, sagte die stellvertretende Senatssprecherin Julia Offen.

Sommerdom soll wohl stattfinden

Auch bei Hafen- und Stadtrundfahrten sollen die Kapazitäten ausgebaut werden, ebenfalls bei Veranstaltungen und Versammlungen sowie bei den Kultureinrichtungen hinsichtlich der Anordnung der festen Sitzplätze. Für den Sommerdom soll es nach Informationen von NDR 90,3 tatsächlich Grünes Licht geben. Am 30. Juli wäre es so weit.

Erleichterungen beim Sport

Auch Chor- und Blasmusikproben in Innenräumen könnten bald wieder erlaubt sein. Beim Individual- und Gruppensport sowie größeren Sport- und Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel und in Hallen sind ebenfalls großzügigere Regelungen geplant. Bislang ist Sport in Gruppen mit bis zu 20 Erwachsenen unter freiem Himmel möglich. Im Innenbereich ist bisher kontaktfreier Sport mit bis zu 10 Erwachsenen unter Auflagen wie einer Kontaktnachverfolgung und einer Testpflicht erlaubt.

Schnelltests ab jetzt länger gültig

Ein wichtiges Detail gilt bereits ab sofort: Schnelltests sind in Hamburg für 24 Stunden gültig - und nicht nur für 12.

