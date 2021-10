Schulsenator: Maskenpflicht in Hamburgs Schulen bleibt vorerst Stand: 18.10.2021 17:00 Uhr Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) will die Maskenpflicht an Hamburgs Schulen zunächst beibehalten. Das sagte er im Interview mit dem NDR Hamburg Journal. In 14 Tagen soll die Lage neu bewertet werden.

Der Senator sagte, man wolle nach den Herbstferien auf Nummer sicher gehen und die Maskenpflicht beibehalten. Er könne sich aber vorstellen, dass man sich das Sicherheitskonzept nach zwei Wochen noch einmal anschaue. "Und dann wäre die Maskenpflicht das Erste, was fallen würde, gerade im Grundschulbereich," sagte Rabe.

"Viele Bundesländer handeln wir Hamburg"

Zu der CDU-Forderung, die Maskenpflicht in den Schulen schon ab November aufzuheben, sagte der Schulsenator: Es gebe dazu unterschiedliche Auffassungen. "Aber es gibt auch viele Bundesländer, die genauso handeln wie Hamburg." Dabei gehe es vor allen um die Rückkehrer aus dem Ausland, sie seien immer ein Problem gewesen: "Da gehen wir auf Nummer sicher."

Insgesamt schätzt Rabe die geltenden Vorsichtsmaßnahmen als wirksam ein: 90 Prozent der Lehrkräfte seien inzwischen geimpft. "Wir haben jetzt Testungen angesetzt, dreimal die Woche für Schülerinnen und Schüler, damit jeder der Corona hat, sofort auffällt." Es gebe jetzt außerdem Lüftungsgeräte in den Schulen.

In den kommenden Tagen wohl mehr Fälle

Rabe rechnet aber in den kommenden Tagen mit steigenden Infektionszahlen an den Schulen. In der Vergangenheit seien in der Regel jeden Tag 40 von rund 250.000 Schülerinnen und Schüler mit einer Corona-Infektion gemeldet worden. Meistens habe sich der Wert nach den Ferien um das Anderthalbfache erhöht. "Ich glaube, das könnte sich jetzt auch so entwickeln. Aber es ist nichts, was uns besondere Besorgnis macht. Denn die Kinder erkrankten sehr selten wirklich schwer."

Rabe warnte davor, in den kommenden Wochen nur auf die Inzidenzzahlen zu starren. Es gehe eher um die Frage, genau zu betrachten, ob Kinder und Jugendliche schwer erkranken. "Und hier können wir wirklich Entwarnung geben. Es ist wirklich kein Fall in Hamburg bisher bekannt wurde, wo das der Fall war."

Impfangebote an Schulen ausbauen

Rabe kündigte an, die Impfangebote an den Schulen beizubehalten und weiter auszubauen. Das laufe bislang gut. "Kinder und Jugendliche lassen sich hier impfen, und die Schulen begleiten das wunderbar." Auch die Kinderärzte beteiligten sich. "Das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte."

