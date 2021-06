Schulen in Hamburg: Nur noch wenige Infektionen

Stand: 05.06.2021 12:26 Uhr

Viele Kinder und Eltern sind darüber froh: Seit einer Woche ist in Hamburg wieder Unterricht in ganzen Klassen in der Schule erlaubt. Und es soll bald noch mehr möglich sein - zum Beispiel auch Feiern zu den Schulabschlüssen.