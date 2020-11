Stand: 19.11.2020 07:22 Uhr Schule und Corona: Pressekonferenz im Livestream

Auch in der heutigen Pressekonferenz im Hamburger Rathaus geht es um die Corona-Politik in der Hansestadt. Im Mittelpunkt stehen die Schulen. Bildungssenator Ties Rabe (SPD) informiert über aktuelle Corona-Daten und will die Entwicklung seit den Sommerferien analysieren. Es soll auch um eine neue Studie auf Basis der Hamburger Schuldaten gehen.

NDR.de überträgt die Pressekonferenz per Livestream.

