Schul-Öffnungen: Kultusminister beschließen Stufenplan Stand: 04.01.2021 19:30 Uhr Auch nach dem Ende der Schulferien am Dienstag in Hamburg geht es noch nicht wieder mit regulärem Unterricht weiter: Die Präsenzpflicht bleibt - wie angekündigt - mindestens bis zum 17. Januar aufgehoben.

Wie es an den Schulen weitergehen soll, haben die Kultusminister und -ministerinnen am Montag beraten. Demnach bleiben die Schulen in Deutschland vermutlich noch länger geschlossen. Aufgrund der hohen Infektionszahlen müssten die derzeit geltenden Maßnahmen fortgeführt werden, heißt es in einem Beschluss der Kultusministerkonferenz.

Drei-Stufen-Plan vorgelegt

Andererseits habe die Öffnung von Schulen höchste Bedeutung. Dafür schlagen die 16 Kultusministerinnen und -minister einen Drei-Stufen-Plan vor. Demnach sollen in der ersten Stufe die Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis sechs wieder in die Schulen gehen, "sollte es die Situation in den einzelnen Ländern zulassen". In Stufe zwei soll es dann ergänzenden Wechselunterricht für Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden und Berufsschulen ab Jahrgangsstufe sieben geben. Die Klassengröße soll halbiert werden. Erst eine dritte Stufe sieht die vollständige Rückkehr des Präsenzunterrichts für alle Schüler vor. Ausnahmen von dem Stufenmodell sind für Abschlussklassen vorgesehen.

Hamburgs Schulbehörde entscheidet am Dienstag

Wann mit einer Teil-Öffnung der Schulen begonnen werden soll, soll jedes Bundesland selbst entscheiden können. Die Hamburger Schulbehörde erklärte, sie wolle die Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) abwarten und dann entscheiden.

