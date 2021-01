November-Hilfen: Probleme sollen behoben sein Stand: 13.01.2021 09:44 Uhr Das Warten vieler Gastronomen und Hoteliers soll ein Ende haben: Hamburg kann am Mittwoch mit der endgültigen Auszahlung der November-Hilfe anfangen.

Die hartnäckigen Computerprobleme beim zuständigen Bundeswirtschaftsministerium sind laut Minister Peter Altmaier (CDU) seit Dienstag behoben. Wochenlang gab es Verzögerungen und Pannen: Einige Antragsteller hatten Post bekommen, in der die versprochenen Abschläge in US-Dollar statt in Euro ausgewiesen waren.

"Massenarbeit" beginnt

In Hamburg läuft die Auszahlung der November-Hilfe über die Investitions- und Förderbank, dort wurde am Dienstag der erste Förderbescheid zum Test erfolgreich ausgestellt. Am Mittwoch beginne die "Massenarbeit", sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Er hatte die vergangenen Wochen öffentlich per Twitter immer wieder nachgehakt, wann es beim Bund losgehen kann.

Rund 10.000 Anträge in Hamburg

Rund 10.000 Anträge mit einem Volumen von mehr als 180 Millionen Euro gibt es in Hamburg. Neben Gastronomen und Hoteliers, die schließen mussten, gehören dazu auch Schausteller, denen durch den abgesagten Winter-Dom das Geschäft weggebrochen war.

Auch wegen der angeordneten Schließungen im Dezember können Betroffene 75 Prozent des entgangenen Umsatzes beim Bund beantragen. Die Abschläge der Dezember-Hilfe werden seit vergangener Woche in Hamburg ausgezahlt.

