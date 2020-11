Neuer Höchststand: 456 Corona-Fälle in Hamburg gemeldet Stand: 03.11.2020 12:45 Uhr Es ist ein neuer Höchststand: Am Dienstag sind in Hamburg 456 neue Corona-Fälle registriert worden. Am Montag hatte die Zahl noch bei 251 gelegen.

Seit Beginn der Pandemie wurden nach Angaben der Gesundheitsbehörde 14.742 Menschen in Hamburg mit dem Coronavirus infiziert. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts können inzwischen etwa 9.300 davon als genesen angesehen werden. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche liegt in Hamburg jetzt bei 136,4.

VIDEO: Corona: Leere Straßen am ersten Tag des Teil-"Lockdowns" (2 Min)

204 Corona-Patienten in Hamburgs Kliniken

Auch die Zahl der Infizierten in Hamburger Krankenhäuser ist deutlich gestiegen: Momentan werden dort 204 Menschen behandelt, das sind 41 mehr als bei der letzten Erhebung am Freitag. Auf Intensivstationen liegen demnach 48 Infizierte, das sind acht mehr als zuletzt angegeben. Bislang starben nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf 241 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung. Diese Zahl ist seit dem 2. Oktober unverändert.

Nach Angaben von Senatssprecherin Julia Offen kümmern sich momentan 486 Mitarbeitende um die Nachverfolgungen von Corona-Infektionen. Es gebe täglich etwa 18.000 Tests in der Hansestadt, in etwa fünf Prozent sei das Ergebnis positiv.

UKE: Schwere Verläufe auch bei Menschen unter 50

Anders als bei der Ersten Corona-Welle müssen immer mehr junge Covid-19-Patienten sogar auf der Intensivstation behandelt werden, heißt es aus dem Universitätsklinkum Hamburg-Eppendorf (UKE). "Wir betreuen mehrere Patienten deutlich unter 50 Jahren und teilweise ohne Vorerkrankungen", sagte der Direktor der Intensivmedizin, Stefan Kluge, m Gespräch mit dem Radiosender Bayern 2. Er wies darauf hin, dass die Entwicklung bei der Zahl der Intensivpatienten der der Infizierten um mehrere Tage hinterherläuft: "In wenigen Tagen werden wir, was die Zahl der Krankenhauspatienten angeht, die erste Welle übertreffen. Und das ist besorgniserregend."

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

