Live: Tschentscher zu neuen Corona-Einschränkungen Stand: 28.10.2020 17:42 Uhr Bei einer Videokonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) haben sich die Ministerpräsidenten und -präsidentinnen am Montag wegen der hohen Corona-Zahlen auf weitere Einschränkungen verständigt. Was bedeutet das für Hamburg? Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) will sich am frühen Abend zu den Beschlüssen äußern. Wir zeigen sein Statement jetzt im Livestream.

Bund und Länder wollen zur Eindämmung der Corona-Pandemie Gastronomiebetriebe vom 2. November für den restlichen Monat schließen. Davon ausgenommen sein soll die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause, Kantinen sollen offen bleiben dürfen.

Schulen und Kitas sollen offen bleiben

Schulen und Kindergärten sollen trotz der stark steigenden Corona-Zahlen auch im November verlässlich geöffnet bleiben, ebenso der Groß- und Einzelhandel.

Auch Freizeit betroffen

Veranstaltungen, die der Unterhaltung und der Freizeit dienen, sollen im November deutschlandweit weitgehend untersagt werden. So sollen Theater, Opern oder Konzerthäuser bis Ende November schließen. Die Regelung betreffe auch den Freizeit- und Amateursportbetrieb, Individualsport soll ausgenommen werden. Profisport im November soll nur noch ohne Zuschauer gestattet sein - das gilt auch für die Fußball-Bundesliga.

Kein Tourismus im November

Touristische Übernachtungsangebote im Inland soll es im November nicht geben. Diese dürften nur noch für notwendige Zwecke wie zwingende Dienstreisen gemacht werden.

In einer Regierungserklärung in der Bürgerschaft hatte Tschentscher die Hamburgerinnen und Hamburger wegen der massiv steigenden Corona-Zahlen zuvor auf weitere harte Einschränkungen eingeschworen.

Über 400 neue Infektionen

In Hamburg hat es am Mittwoch laut der Gesundheitsbehörde 404 neue Corona-Fälle gegeben. Der Sieben-Tage-Wert liegt nun bei 113,2 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern. In Hamburger Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 149 Corona-Patientinnen und -Patienten stationär behandelt. Auf Intensivstationen liegen 34 Menschen.

