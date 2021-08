Letzter Tag für Impfzentrum in den Hamburger Messehallen Stand: 31.08.2021 17:53 Uhr Nach achtmonatigem Betrieb und mehr als einer Million Corona-Schutzimpfungen schließt das Hamburger Impfzentrum heute Abend um 20 Uhr endgültig seine Pforten.

Am letzten Tag gab es in Deutschlands größten Impfzentrum noch einmal regen Zulauf. Insgesamt rund 6.000 Frauen und Männer waren erwartet worden, wobei der Großteil eine Zweitimpfung von Biontech erhalten sollte. Kurzentschlossene konnten sich auch eine Einmalimpfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson geben lassen.

Gute Stimmung, aber auch Wehmut

Der Ärztliche Leiter des Impfzentrums, Dirk Heinrich, berichtete von einer guten Stimmung am Schlusstag. Die Kolleginnen und Kollegen machten Selfies, es gebe Kaffee und Kuchen, manche Beschäftigte trügen Hütchen. Allerdings herrsche unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Wehmut, denn in den acht Monaten seit Eröffnung des Impfzentrums Anfang Januar sei wirklich ein Team zusammengewachsen. Das Impfzentrum hatte bis zu 4.400 Beschäftigte, darunter mehr als 1.000 medizinische Fachangestellte und knapp 900 Ärztinnen und Ärzte.

Kosten bei rund 106 Millionen Euro

In den vergangenen acht Monaten wurden nach Angaben der Sozialbehörde gut 1,16 Millionen Impfungen in den Messehallen verabreicht. Die Kosten, die je zur Hälfte vom Bund und der Stadt getragen werden, belaufen sich den Angaben zufolge auf rund 106 Millionen Euro. Die Schließung erfolge planmäßig, erklärte die Sozialbehörde. Der Vertrag laufe aus, ein weiterer Betrieb wäre nicht mehr wirtschaftlich. "Alle, die sich dort impfen lassen wollten, haben das auch gemacht", sagte eine Sprecherin.

Impfungen nun bei Ärzten, Kliniken oder mobilen Impfteams

Jetzt sollen mobile Impfteams die Menschen vor Ort aufsuchen - in Schulen, Bürgerhäusern, Kirchengemeinden, Moscheen oder auch am Fußballstadion. An der Hamburger Impfkampagne beteiligen sich auch mehr als 1.100 Arztpraxen, zehn Krankenhäuser sowie Betriebsärztinnen und -ärzte. Bei den mobilen Impfteams können sich Bürgerinnen und Bürger aussuchen, ob sie den Impfstoff von Biontech wollen - da kommt das mobile Team dann etwa drei Wochen später zur Zweitimpfung nochmal - oder den Wirkstoff von Johnson & Johnson, der nur einmal geimpft werden muss.

Sonder-Impfaktionen gibt es zum Beispiel am Freitag im Volksparkstadion oder in der Elbphilharmonie.

