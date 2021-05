Impfungen nun auch in fünf Krankenhäusern in Hamburg Stand: 08.05.2021 15:15 Uhr In fünf Krankenhäusern in Hamburg wird ab Montag, zunächst für über 70-Jährige, eine Corona-Schutzimpfung angeboten.

Nach Aufhebung der Priorisierung steht diese Möglichkeit dann auch allen Hamburgerinnen und Hamburgern zur Verfügung. Die Kliniken, in denen geimpft werden kann, sind das Agaplesion Diakonieklinikum in Eimsbüttel, das Albertinen-Haus in Schnelsen, das Bethesda Krankenhaus Bergedorf, das Asklepios Klinikum Nord in Langenhorn und das Asklepios Klinikum Harburg.

Bis zu 3.000 Impfungen pro Woche

Künftig sollen dort bis zu 3.000 Impfungen pro Woche möglich sein. Bisher wurden in den Krankenhäusern nur das eigene Personal und besonders erkrankte Patientinnen und Patienten geimpft. Aufgrund der Bereitschaft der Krankenhäuser könne das Angebot nun auf die breite Bevölkerung ausgeweitet werden, hieß es. "Wenn mehr Impfstoff zur Verfügung steht, können immer mehr Menschen zur Impfung aufgerufen werden. Damit wir das Tempo aber weiter steigern können, brauchen wir dann auch mehr Orte, an denen Schutzimpfungen angeboten werden", sagte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD).

Termine telefonisch oder online

Termine zur freiwilligen Corona-Schutzimpfung im Impfzentrum können online oder per Telefon vereinbart werden. Dafür steht in Hamburg ausschließlich die Telefonnummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes zur Verfügung: 116 117 (Kurzwahlnummer, es ist keine Vorwahl notwendig).

