Hamburgs Bürgermeister stellt Öffnungsschritte vor Stand: 07.05.2021 17:32 Uhr Hamburg bereitet sich auf Lockerungen vor, sollte der Inzidenzwert weiter sinken. Als erster Schritt, voraussichtlich am 12. Mai, wird die Ausgangsbeschränkung aufgehoben.

Das teilte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher in einer Sondersitzung des Senats am Freitagnachmittag mit. Es sei absehbar, dass die Unterschreitung der Sieben-Tage-Inzidenz von 100 an mindestens fünf Werktagen in Hamburg bald erreicht ist. Das ermöglicht die Aufhebung der nächtlichen Ausgangsbeschränkung im ersten Schritt.

Ab 17. Mai: Präsenz-Wechselunterricht an Schulen

Ab dem 17. Mai kehren die Kitas in den eingeschränkten Regelbetrieb zurück. Außerdem werden Schülerinnen und Schüler in den Präsenz-Wechselunterricht zurückkehren. Das betrifft alle Klassenstufen. Auch die Maskenpflicht auf Spielplätzen kann dann aufgehoben werden, wenn Mindestabstände eingehalten werden können.

Museen, Gedenkstätten, Bibliotheken und Ausstellungshäuser könnten ab dem 17. Mai ebenfalls öffnen. Dabei müssten die Hygienevorgaben eingehalten werden. Zudem ist für die Besucherinnen und Besucher ein Test verpflichtend sowie die (digitale) Kontaktnachverfolgung.

Tschentscher: "Schrittweise Öffnung von Lockerungen"

"Wir werden nicht alle Beschränkungen gleichzeitig aufheben können", sagte Tschentscher. Damit solle ein Jo-Jo-Effekt vermieden werden. Deshalb setzt der Senat seinen konsequenten Kurs in der Corona-Pandemie fort.

