Hamburger Unternehmen wollen am Homeoffice festhalten Stand: 21.03.2022 08:08 Uhr Die Homeoffice-Pflicht endet, damit haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer keinen Anspruch mehr darauf, von zu Hause aus zu arbeiten. Viele Hamburger Unternehmen wollen aber weiter auf Homeoffice setzen. Das haben Anfragen von NDR 90,3 ergeben.

Schritt für Schritt zurück zu mehr Präsenz: Hamburgs Firmen öffnen ihre Büros und Kantinen ab sofort wieder verstärkt. Zum Beispiel bei Otto in Bramfeld, bei der Hamburger Sparkasse, bei Hapag Lloyd oder bei der Software-Firma Oracle ist das der Fall. Sämtliche in einer Stichprobe von NDR 90,3 angefragten Unternehmen wollen in Zukunft aber auf einen Mix aus Präsenz und Heimarbeit setzen.

Unternehmen halten an Homeoffice fest

Bei Beiersdorf haben Beschäftigte ohnehin schon länger das Recht, mindestens 20 Prozent ihrer Arbeitszeit außerhalb des Betriebs in Eimsbüttel zu verbringen. Der Betreiber des Online-Netzwerks Xing, mit Sitz in der Hafencity, erlaubt sogar mindestens 60 Prozent mobiles Arbeiten. Und in der Deutschland-Zentrale von Google in der Hamburger Innenstadt werden die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Regel drei Tage im Büro sein.

DGB: Homeoffices sollte ein Recht bleiben

Für den Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) ist wichtig, dass das Homeoffice weiterhin ein Recht bleibt, dass Beschäftigte in Anspruch nehmen können. Es dürfe aber nicht auf Anweisung des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin stattfinden, so Hamburgs DGB-Vorsitzende Tanja Chawla. Nur so könne sichergestellt werden, dass sich die Arbeitszeit nicht auf 24 Stunden pro Tag ausdehnt und dass die Kolleginnen und Kollegen gesund blieben.

