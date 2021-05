Kassenärzte: Entscheidung zu Impfpriorisierung richtig Stand: 20.05.2021 14:54 Uhr Die Hamburger Kassenärzte und -ärztinnen finden es richtig, dass es fürs Impfzentrum bei der Priorisierung bleibt. Wer dort einen Termin haben will, muss also wie bisher impfberechtigt sein. Für die Arztpraxen gilt das ab 7. Juni dagegen dann nicht mehr.

Das Problem bleiben die Impfstoff-Lieferungen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung kommen nicht so viele in den Hamburger Arztpraxen an, wie eigentlich erwartet wurden. Genaue Mengenangaben gibt es nicht - nach sehr groben Schätzungen könnten es in dieser Woche 57.000 Dosen sein.

Plötzliche Schwankungen machen Probleme

Das Problem für die Arztpraxen ist aber nicht nur, dass sie zum Teil nur wenig Impfstoff bekommen. Sondern auch, dass es nach wie vor plötzliche Lieferschwankungen gibt, wie Hausärzte und -ärztinnen auf Nachfrage von NDR 90,3 berichten.

AUDIO: Was die Kassenärzte zur Priorisierung sagen (1 Min) Was die Kassenärzte zur Priorisierung sagen (1 Min)

Wird Impfzentrum doch länger betrieben?

Viel Arbeit haben sie auch mit Dutzenden Anfragen für Impftermine. Oft auch von Menschen, die keinen Hausarzt oder keine Hausärztin haben und es deshalb überall versuchen. Deshalb könnte es bald Forderungen geben, dass das Impfzentrum in den Messehallen länger betrieben wird als ursprünglich geplant. Oder dass das Impfen auf mehr Schultern verteilt wird - denn noch gibt es wohl auch eine Reihe von Kassenärzten und -ärztinnen, die sich nicht am Impfen beteiligen, weil das aus ihrer Sicht zu viel Aufwand ist.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.05.2021 | 14:00 Uhr