Hamburger Impfzentrum wächst um weitere Messehalle Stand: 16.02.2021 11:33 Uhr Am Dienstag ist im Hamburger Impfzentrum eine weitere Halle in Betrieb genommen worden. In der Messehalle A2 stehen - neben den fünf Impf-Modulen in Halle A3 - jetzt drei weitere Impf-Module zur Verfügung.

Optisch unterscheidet sich die dazu gekommene Halle nicht von der bereits genutzten. Auch die Abläufe sind gleich, wie der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung in Hamburg, Walter Plassmann, im Gespräch mit NDR 90,3 sagte. Es gebe einen einzigen Eingang, von dort aus werde man in den Bereich geleitet, wo gerade am wenigsten Betrieb ist. Er rechne damit, dass die Impfstoffe schon in den kommenden Tagen in größeren Mengen kommen, so Plassmann. Dirk Heinrich, Ärztlicher Leiter des Impfzentrums, erklärte, für diesen Fall wolle man gut vorbereitet sein. Derzeit würde es 1.800 bis 1.900 Impfungen pro Tag in den Messehallen geben.

AUDIO: Hamburger Impfzentrum wird größer (1 Min)

Sozialbehörde kündigt weitere Impfstofflieferungen an

"Platz haben wir genug", sagte Martin Helfrich, Sprecher der Hamburger Sozialbehörde NDR 90,3. Es fehle nur der Impfstoff, um mehr Menschen in den Messehallen impfen zu können. Er rechne noch in dieser Woche mit weiteren Lieferungen des Herstellers AstraZeneca. Für Freitag seien 21.600 Dosen angekündigt, Anfang März sollen weitere 33.600 kommen.

Meldungen, wonach zwei Provinzen in Schweden die Impfungen mit AstraZeneca-Wirkstoff gestoppt haben, weil es bei einigen Menschen zu Nebenwirkungen wie leichtem Fieber und Schüttelfrost kam, beunruhigen Helfrich nicht. "Wir haben keine Anzeichen, dass der Stoff nicht wirksam ist. Wir werden AstraZeneca weiter verwenden", sagte er.

