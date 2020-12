Hamburger Hotels bereiten sich auf Weihnachten vor Stand: 02.12.2020 06:59 Uhr Der Weihnachtsbesuch von Verwandten sorgt für Anfragen bei einigen Hotels in Hamburg. Von einem Ansturm kann laut Branchenverband Dehoga aber keine Rede sein - und nicht jedes Haus bleibt über die Feiertage geöffnet.

Nach Angaben von Niklaus Kaiser von Rosenburg, Vizepräsident des Hamburger Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), gibt es keinen Run auf Hotels in Hamburg während der Weihnachtsfeiertage. "Es gibt einzelne Hotels, die eine verstärkte Nachfrage haben, aber generell gilt das nicht", sagte Kaiser von Rosenburg.

Das "The George" im Stadtteil St. Georg schließt vom 19. Dezember bis zum 4. Januar. Momentan ist nach Angaben eines Sprechers etwa jedes fünfte der 125 Zimmer mit Geschäftsleuten belegt. Die gibt es aber während der Feiertage kaum - und so schaffe man jetzt Planungssicherheit für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Genau die - insbesondere die Auszubildenden - freuen sich im "Grand Elysée" am Rothenbaum, wenn sie ein bisschen was zu tun haben, beziehungsweise ausgebildet werden, wie der Chef der Block Gruppe, Stephan von Bülow, NDR 90,3 sagte. Und einige Anfragen für Übernachtungen zu den Feiertagen gibt es demnach auch schon.

Kein großes Geschäft - es geht nur um Kundenbindung

Das Hotel "Alster-Hof" hat bereits seit Beginn des Teil-Lockdowns am 2. November geschlossen und wird laut Internetseite voraussichtlich erst im neuen Jahr wieder geöffnet. Im "Ameron" in der Speicherstadt bekommt man derzeit noch keine definitive Antwort, ob zwischen Weihnachten und Silvester geöffnet ist. Einig sind sich die Hoteliers, dass sie mit dem zwischenzeitlichen Betrieb für Privatgäste kein Plus erwirtschaften werden. Ihnen geht es mehr um Kundenbindung.

Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar dürfen Gäste, die ihre Familien besuchen, wieder in Hamburger Hotels beherbergt werden. Maximal drei Übernachtungen sind erlaubt.

