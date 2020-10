Hamburger Fischmarkt darf noch nicht wieder öffnen Stand: 22.10.2020 15:20 Uhr Der Fischmarkt in Hamburg darf doch noch nicht am 25. Oktober wieder öffnen. Das liegt jedoch nicht an der aktuellen Corona-Entwicklung. Es gibt noch keinen Vertrag mit einem Sicherheitsunternehmen.

Um den Fischmarkt unter Corona-Bedingungen laufen zu lassen, braucht es nach Angaben des zuständigen Bezirks Altona einen solchen Dienstleister, der das Hygienekonzept vor Ort durchsetzt. Ein Sprecher des Bezirks sagte NDR 90,3, dass der Zuschlag für die Ausschreibung erst in diesen Tagen erfolgen soll. Möglicherweise könnte es den Fischmarkt Mitte November wieder geben. Die Wiedereröffnung liege im Interesse des Bezirksamtes, sagte der Sprecher.

Neues Konzept: Fischmarkt kleiner und mittags

Das kommt allerdings auch auf die Entwicklung der Corona-Neuinfektionen bis dahin an. Zurzeit würden die Hygiene-Maßnahmen wohl noch ausreichen. Entscheidend ist dabei, dass der Fischmarkt das Format eines Wochenmarktes erfüllt. Vieles vom typischen Event-Charakter fällt dann weg. Statt früh am Morgen soll es erst um 11 Uhr losgehen. 60 Marktbeschickerinnen und -beschicker sollen jeweils pro Woche zugelassen werden. Vor der Corona-Krise waren es rund 220. Und auf das umzäunte Gelände dürfen maximal 500 Besucher gleichzeitig. Per Einbahnstraßenregelung soll es für die Besucherinnen und Besucher vom bewachten Eingang rund 300 Meter zum Ausgang Richtung Fischauktionshalle gehen.

