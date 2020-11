Hamburg will neue Corona-Teststrategie umsetzen Stand: 07.11.2020 06:38 Uhr Corona-Tests sollen künftig noch gezielter eingesetzt werden. Weil die Test-Labore bereits jetzt am Limit arbeiten, hat das Robert Koch-Institut (RKI) seine Empfehlungen für die Tests angepasst.

Auch in Hamburg sollen die neuen Empfehlungen künftig gelten. Sie sehen vor, dass die aufwendigen Labor-Tests nicht mehr bei reinen Verdachtsfällen durchgeführt werden. Also etwa bei Menschen, die zwar Kontakt zu einer infizierten Person hatten, aber keine Symptome aufweisen. Außerdem soll in der Erkältungssaison nicht mehr gleich bei jedem Schnupfen auf das Coronavirus getestet werden.

AUDIO: Neue Corona-Teststrategie (1 Min)

Einzelfallentscheidung bei Symptomen

Der Arztruf 116 117 und die Hamburger Hausärzte werden jetzt über die neuen Empfehlungen des RKI informiert, heißt es von der Kassenärztlichen Vereinigung. Bei leichten Symptomen wird dann im Einzelfall entschieden, ob ein Test wirklich nötig ist. In den vergangenen Wochen werteten Hamburger Labore mehr als 18.000 Tests pro Tag aus - eine Quote, bei der schnell auch das Material knapp werden könnte.

Antigen-Tests sollen Entlastung bringen

Für eine Entlastung der Labore sorgen künftig möglicherweise auch die neuen Antigen-Schnelltests. Die Hamburger Gesundheitsbehörde will kommende Woche informieren, wie genau die Gesundheitsämter die neuen Test-Empfehlungen umsetzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.11.2020 | 07:00 Uhr