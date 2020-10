Hamburg überschreitet Corona-Warnwert Stand: 19.10.2020 12:42 Uhr Hamburg hat bei den Corona-Neuinfektionen eine kritische Marke überschritten: Der Inzidenzwert überstieg am Montag die Grenze von 50. Jetzt drohen weitere Einschränkungen.

Seit Sonntag stieg die Zahl der registrierten Neuinfektionen um 93, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit insgesamt 10.001 Menschen mit dem Virus infiziert. Der Inzidenzwert, der die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen beziffert, erhöhte sich dadurch auf 50,6. Bund und Länder hatten beschlossen, dass schärfere Regeln in den Regionen greifen müssen, wo dieser Wert über 50 liegt.

Gesundheitsbehörde: Noch weniger möglich

Nachdem erst am vergangenen Freitag die Regeln verschärft wurden, wird in Hamburg jetzt wahrscheinlich noch einmal nachgelegt. Bereits im Laufe der Woche soll eine neue, verschärfte Corona-Verordnung in Kraft treten. Die Hamburgerinnen und Hamburger müssten sich darauf einstellen, dass am kommenden Wochenende noch weniger möglich sei als am vergangenen, heißt es aus der Gesundheitsbehörde.

Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hatte bereits angekündigt, dass möglicherweise private Zusammenkünfte wieder auf maximal zehn Personen oder zwei Haushalte reduziert werden.

Doch keine Weihnachtsmärkte?

Weitere Einschränkungen in der Gastronomie und bei Veranstaltungen sind auch möglich. Weihnachtsmärkte und Winterdom werden dadurch immer unwahrscheinlicher. Auch der Sport könnte betroffen sein. Sport-Staatsrat Christoph Holstein sagte am Wochenende im Gespräch mit NDR 90,3, dass er mit weiteren Einschränkungen rechnet, was die Zahl der Zuschauer angeht. Bei diversen Ligen werde bereits über eine freiwillige Einstellung diskutiert.

Senat reagierte bereits mit strengeren Regeln

Hamburgs Senat hatte wegen der seit Wochen steigenden Infektionszahlen bereits am Freitag diverse Verschärfungen der Corona-Regeln bekannt gegeben. So gilt seit Sonnabend für Gaststätten etwa eine Sperrstunde von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens sowie ein Alkoholverkaufsverbot.

Auch an Schulen drohen schärfere Regeln

Bildungssenator Ties Rabe (SPD) wies am Wochenende darauf hin, dass er eine Verschärfung der Maskenpflicht an Schulen nicht ausschließe. Bereits seit Montag müssen Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler von Berufsschulen und Oberstufen auch im Unterricht einen Mund-Nase-Schutz tragen. Zudem müssen Klassen alle 20 Minuten stoßgelüftet werden. "Sollte sich das Infektionsgeschehen dramatisch verschlimmern, werden wir die Maskenpflicht an Schulen Schritt für Schritt und behutsam ausweiten", sagte Rabe.

