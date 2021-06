Hamburg hebt Maskenpflicht draußen vor dem Wochenende auf Stand: 15.06.2021 13:44 Uhr In Hamburg wird die Maskenpflicht in Außenbereichen aufgehoben - und zwar noch vor dem kommenden Wochenende.

Weil die Corona-Zahlen in der Hansestadt "weiterhin auf niedrigem Niveau stabil sind", habe sich der Senat zu diesem Schritt entschieden, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag bei der Landespressekonferenz im Rathaus.

Auf Wochenmärkten muss man weiter Masken tragen

Die Maskenpflicht soll allerdings weiterhin auf Wochenmärkten gelten. Und Masken sollen auch weiterhin überall dort getragen werden, wo es besonders eng ist - etwa sonnabends in Einkaufsstraßen.

In Innenräumen bleibt es in Hamburg bei der Maskenpflicht, sagte Schweitzer. Ebenso in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Schulen.

Debatte in ganz Deutschland

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte angeregt, die Maskenpflicht in Schulen zu überprüfen, weil Kinder besonders von den Corona-Einschränkungen betroffen seien. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) brachte eine stufenweise Aufhebung der generellen Maskenpflicht ins Gespräch. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, in einem ersten Schritt könne die Maskenpflicht draußen grundsätzlich entfallen. Auch der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält Lockerungen in den Außenbereichen für möglich, nicht aber in Innenräumen.

