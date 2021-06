Hamburg: Corona-Lockerungen treten in Kraft Stand: 01.06.2021 06:34 Uhr In Hamburg sind am Dienstag zahlreiche Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft getreten - zum Beispiel für Hotels und Fitnessstudios. Über weitere Öffnungsschritte diskutiert der Senat im Laufe des Tages.

Mit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung um Mitternacht dürfen Betreiber von Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätzen privat reisende Gäste empfangen. Voraussetzung sind die Einhaltung strenger Hygiene-Auflagen und die Vorlage eines negativen Corona-Tests. Ein PCR-Test darf höchstens 48 Stunden alt sein, ein Schnelltest nur 12 Stunden. Die Betriebe dürfen nur 60 Prozent ihrer Kapazität nutzen. Verboten ist weiterhin, privaten Wohnraum an Touristinnen und Touristen zu vermieten.

Dehoga erwartet keinen Gästeansturm

Videos 2 Min Senat verkündet Lockerungen für Sport und Tourismus Ab dem 1. Juni können unter anderem Fitnessstudios und auch Hotels mit Corona-Auflagen wieder öffnen. Auch Stadtrundfahrten sind wieder möglich. 2 Min

Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) erwartet zunächst keinen Gästeansturm in der Hansestadt. Es fehlten viele Gründe für eine Reise nach Hamburg, so Dehoga-Vizepräsident Niklaus Kaiser von Rosenburg. "Es gibt kein Musical, keine Events, keinen Hafengeburtstag, nur staatliche Kultur und auch die mit starken Einschränkungen." Stadtführungen und Hafenrundfahrten dürfen unter Auflagen allerdings wieder stattfinden.

Dehoga-Kritik gibt es an der Regel, dass Geschäftskundinnen und -kunden nun auch alle 72 Stunden einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. Das sei vorher nicht so gewesen und müsse den Stammgästen nun erst einmal erklärt werden.

Lockerungen im Bereich Sport

Weitere Lockerungen gibt es im Sportbereich: 20 Erwachsene können gemeinsam im Freien trainieren, in geschlossenen Innenräumen ist kontaktfreier Sport von maximal 10 Personen nach Vorlage eines negativen Tests zulässig. Kinder dürfen ohne zahlenmäßige Begrenzung und Corona-Test Turnhallen und Sportplätze nutzen.

Fitness- und Yogastudios öffnen wieder

Unter strengen Auflagen öffnen die meisten Fitnessstudios in Hamburg wieder. Rein kommt nur, wer einen Termin reserviert hat und einen negativen Corona-Test mitbringt. Auch umziehen und duschen ist - unter Einhaltung der Abstandsregeln - wieder erlaubt. Die Betreiber von Fitness- oder Yogastudios dürfen nur eine Person je zehn Quadratmeter Fläche reinlassen.

Haushaltsbeschränkung fällt bei privaten Treffen weg

Die neue Corona-Verordnung, die der Senat am Freitag beschlossen hatte, sieht weitere Lockerungen vor. Diese fallen aber weitaus vorsichtiger aus als in Schleswig-Holstein und Niedersachsen. So dürfen sich in Hamburg weiterhin nur fünf Menschen privat treffen, allerdings nun aus mehreren verschiedenen Haushalten. In den Nachbarländern sind seit Montag Treffen von zehn Personen erlaubt.

AUDIO: Hotels und Fitnessstudios öffnen in Hamburg wieder (1 Min) Hotels und Fitnessstudios öffnen in Hamburg wieder (1 Min)

Hoffnung auf Öffnung der Innengastronomie

Die große Hoffnung aller Wirtinnen und Wirte in Hamburg ist, dass der Senat heute Restaurantbesuche im Innenbereich wieder erlaubt. In den Nachbarländern geht das schon. Klar ist aber laut Senatskreisen, dass Bars und Kneipen drinnen noch geschlossen bleiben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.06.2021 | 06:00 Uhr