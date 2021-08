Hamburg: 20.000 Gutscheine für Sport-Neustart Stand: 16.08.2021 12:39 Uhr Mit einem Gutschein in den Sportverein eintreten - das ist ab sofort in Hamburg möglich. Die Stadt will mit der Aktion den Vereinen aus der Corona-Krise helfen.

Mehr als 100 Tage waren die Sportvereine der Stadt während des Lockdowns geschlossen, manche Clubs haben bis zu 30 Prozent ihrer Mitglieder verloren. Jetzt soll es den Neustart geben. Dafür investiert die Stadt etwa zwei Millionen Euro in eine Kampagne für den Vereinssport.

80 Euro sparen beim Eintritt

Wichtigster Bestandteil: Insgesamt 20.000 Gutscheine können in der Active City App heruntergeladen werden. Wer mit einem solchen Gutschein neu in einen Sportverein eintritt, spart 80 Euro.

Wilhelmsburg: Inselpark wird zur Sportzone

Trommeln für den Vereinssport will die Stadt auch mit dem neuen Active City Festival. Am 28. August wird der Inselpark in Wilhelmsburg zur Sportzone. Zahlreiche Vereine stellen Sport- und Bewegungsangebote wie Klettern, Beachhandball oder Wikingerschach vor. Es gibt einen Mitmachbereich und ein Bühnenprogramm. Wer vor Ort eine Sportart für sich entdeckt, kann mit dem Gutschein sofort in einen Verein eintreten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.08.2021 | 13:00 Uhr