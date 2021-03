Forderung nach übergeordneter Gesundheitsstrategie Stand: 18.03.2021 09:49 Uhr Hamburg braucht eine übergeordnete Gesundheitsstrategie. Das hat der Leiter des Bezirksamtes Mitte, Falko Drossmann (SPD) im Interview mit NDR 90,3 gefordert.

Dort, wo es in Hamburg mehr Armut gibt, gibt es auch mehr Krankheitsfälle. Wer also sozial benachteiligt ist, wird auch schneller krank. Wie bei anderen Erkrankungen auch, zeige sich dies besonders deutlich in der Corona-Pandemie, so Drossmann im Gespräch. Vor allem in Mitte und Harburg ist die Inzidenz bis zu dreimal so hoch wie in Nord oder Eimsbüttel.

Die Veddel, Wilhelmsburg und Billstedt würden diesbezüglich - auch auf die vergangenen zwölf Monate gesehen - deutlich herausstechen. Dafür gebe es einfache Erklärungen, so Drossmann weiter. "Oftmals arbeiten die Menschen in Berufen, die nicht Homeoffice-fähig sind, also vor allem im Dienstleistungsgewerbe oder im produzierenden Gewerbe", sagte er.

Beengte Wohnverhältnisse

Zum Teil sei auch weniger Bewusstsein für Regelungen des Gesundheitsschutzes und von gesundheitlichen Themen überhaupt vorhanden. Außerdem würden in den aufgezählten Stadtteilen vielfach beengtere Wohnverhältnisse herrschen als im Rest der Stadt.

In Zeiten der Corona-Pandemie hätten zudem die Fälle von Partnergewalt und Kindeswohlgefährdung stark zugenommen. Deshalb müsse man gerade jetzt mehr aufeinander achten - und auch Wahrheiten aussprechen. Bisher hält der Senat daran fest, den Inzidenzwert für die ganze Stadt zu nennen, nicht aber für einzelne Bezirke.

