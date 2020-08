Stand: 29.08.2020 07:47 Uhr

Diskussion über Kapazitäten für Corona-Tests

Das Biotechnologie-Unternehmen Centogene aus Rostock könnte seine Kapazitäten bei Corona-Tests nach eigenen Angaben kurzfristig erhöhen. Der Chef von Centogene, Arndt Rolfs, bietet den deutschen Gesundheitsministern an - das Schreiben liegt NDR 90,3 vor - die Tests auf 100.000 pro Tag zu erhöhen. Derzeit führen man täglich zwischen 20.000 und 50.000 Tests an Flughäfen, Schulen und Betrieben in ganz Deutschland durch, so Centogene. In Hamburg betreibt das Unternehmen ein Großlabor und eines der beiden Test-Zentren am Hamburger Flughafen.

Centogene widerspricht Gesundheitsministern NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 29.08.2020 08:00 Uhr Autor/in: Jörn Straehler-Pohl Ein norddeutsches Biotechnologie-Unternehmen widerspricht den Gesundheitsministern in Sachen Corona. Anders als behauptet, würden die Test-Kapazitäten nicht knapp, heißt es. Jörn Straehler-Pohl berichtet.







Bundesweit mehr als 210.000 Tests pro Tag möglich

Anders als behauptet, würden die Test-Kapazitäten in Deutschland nicht knapp, heißt es in dem Schreiben des größten Anbieter für Corona-Tests in Deutschland weiter. Laut dem Statistik-Onlineportal Statista beträgt die Testkapazität in ganz Deutschland zurzeit 210.142 Tests pro Tag. 163 Labore werten die Teste aus. Jüngst hatten mehrere Gesundheitsminister argumentiert, dass die Kapazitäten knapp werden könnten, wenn zu viel getestet werde.

Sind Massen-Tests sinnvoll?

Ob Massen-Tests, wie Centgone sie vorschlägt, aber überhaupt sinnvoll sind, ist umstritten - auch unter Labor-Betreibern. Die Hamburger Gesundheitsbehörde hält ebenfalls nichts davon, Menschen ohne Grund auf Corona zu testen und will bei der bisherigen Test-Strategie bleiben. Die bestehenden Labor-Kapazitäten sollten gezielt eingesetzt werden, beispielsweise für Verdachtsfälle in Kitas, Schulen und Pflegeeinrichtungen.

