Demonstration gegen Corona-Auflagen in Hamburger Innenstadt Bundesweit haben am Wochenende Menschen gegen die Corona-Auflagen demonstriert. Auch am Gänsemarkt in Hamburg versammelten sich viele Menschen, auch Gegendemonstranten.

Etwa 1.000 Gegner und Gegnerinnen der Corona-Maßnahmen haben am Sonntagnachmittag auf dem Gänsemarkt in Hamburg demonstriert. 400 waren angemeldet gewesen. Nicht alle trugen einen Mund-Nasen-Schutz und nur wenige hielten den Mindestabstand ein. Die Demonstrierenden zogen über die Bergstraße zum Gerhart-Hauptmann-Platz. Am Wochenende hatte es bundesweit ähnliche Demonstrationen gegeben.

Den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der Demonstration standen etwa 150 Gegendemonstranten und Gegendemonstrantinnen gegenüber, viele von ihnen waren schwarz gekleidet und hatten Antifa-Flaggen dabei, wie NDR 90,3 berichtet. Sie störten den Protest der Gegner und Gegnerinnen der Corona-Maßnahmen mit Hupen. Die Gegendemonstration war nicht angemeldet. Die Polizei forderte die Gegendemonstranten und Gegendemonstrantinnen nach eigenen Angaben mehrfach auf, den Platz zu verlassen, drängte die Menschen schließlich mit einer Polizeikette ab. Bei der Auflösung der Gegendemonstration kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Vereinzelt zogen Demonstrierende Verkehrsschilder und E-Scooter auf die Straße und bauten Barrikaden oder zündeten Pyrotechnik vor der Europapassage, wie NDR 90,3 berichtete.

Auch in der Mönckebergstraße gab es laut Polizei eine Sitzblockade gegen den Demonstrationszug der Corona-Gegner. Daran beteiligten sich den Angaben zufolge 15 Menschen. Die Blockade wurde aufgelöst.

