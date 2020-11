Corona-Verstöße: Polizei kontrolliert im Umfeld von Schulen Stand: 24.11.2020 11:08 Uhr Nach einer Aufforderung der Schulbehörde hat die Polizei im Umfeld einiger Schulen mit Kontrollen der Maskenpflicht begonnen. Wie eine Polizeisprecherin NDR 90,3 bestätigte, werden Polizisten Schüler ansprechen wenn sie sich vor ihren Schulen in großen Gruppen ohne Masken aufhalten.

Es ist eine Art schwarze Liste, die von der Schulbehörde erstellt wurde. In dem Schreiben werden mehrere Schulen aufgeführt, in deren Umfeld es die Schülerinnen und Schüler offenbar nicht so ernst mit den Corona-Regelungen und der Maskenpflicht nehmen. Die Polizei werde gebeten im Außenbereich dieser Schulen mehr zu kontrollieren, heißt es. Diese Aufgabe sollen die Vertrauenspolizisten und -polizistinnen vor Ort übernehmen, wie eine Polizeisprecherin NDR 90,3 sagte. Aber auch die Streifen, die tagtäglich om öffentlichen Raum unterwegs sind, sollen verstärkt ein Auge darauf werfen.

Polizei will "Schüler ansprechen, um Bewusstein zu schärfen"

Großkontrollen seien nicht geplant, sagte die Sprecherin. "Wir wollen die Schüler ansprechen, um ihr Bewusstsein zu schärfen", erklärte sie. Man wolle mit ihnen reden und sie nicht bestrafen. An welchen Schulen das geschehen soll, ist nicht bekannt. Vermutlich sind es vor allem Schulen an denen Corona-Fälle gemeldet wurden. Grundschulen sind von den Polizeikontrollen ausgenommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.11.2020 | 12:00 Uhr