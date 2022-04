Corona-Regeln: Was ab heute in Hamburg gilt Stand: 30.04.2022 00:01 Uhr Ab heute wird in Hamburg vieles anders in Sachen Corona - beispielsweise braucht man in Geschäften keine Maske mehr zu tragen. Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) hat trotzdem noch mal zur Vorsicht gemahnt.

Zwar befinde man sich am Übergang zu einer neuen Phase der Pandemieeindämmung, sagte Leonhard am Freitag. "Aber wenn einem danach ist, eine Maske zu tragen, ist das sicher nicht falsch." Sie selbst werde erst einmal im Supermarkt weiter eine Maske aufsetzen. Die meisten Menschen in Hamburg seien durch Impfungen und durch eine oder mehrere überstandene Infektionen gut vor Corona geschützt, deshalb sei das Risiko gering, dass noch viele Menschen schwer krank würden. Die bislang geltenden Corona-Regeln wären aus ihrer Sicht deshalb nicht mehr angemessen. Ihre Behörde beobachte aber weiter genau die Lage in Krankenhäusern und auch Arztpraxen. Erst wenn hier wieder Überlastungen drohten - etwa, weil noch mal eine andere Virus-Variante auftauche, würden wieder Einschränkungen im Raum stehen.

Corona-Regeln: Was sich ab Sonnabend ändert

Mit dem Auslaufen der Hotspot-Regel fallen die allermeisten Corona-Maßnahmen ab jetzt nun auch in Hamburg weg. Dann kann man - wie in fast allen Bundesländern bereits seit Wochen - auch in der Hansestadt wieder ohne Maske einkaufen und ohne Beschränkungen Tanzveranstaltungen besuchen.

Videos 2 Min Was bleibt an Corona-Regeln in Hamburg? Fragen und Antworten Wie geht es weiter mit den Corona-Maßnahmen in Hamburg? Frauke Reinig beantwortet die wichtigsten Fragen. 2 Min

Hamburgs Schulen: Tests, Lüften und Luftfilter bleiben

Hamburgs Schülerinnen und Schüler müssen ebenfalls keine Schutzmasken mehr tragen. Anders als in zwölf anderen Bundesländern bleibt die Pflicht zu zwei Corona-Tests pro Woche aber vorerst bestehen. Auch die Regelungen zum regelmäßigen Lüften der Klassenräume gelten weiter. Parallel dazu seien die mobilen Luftfilter weiter einzusetzen, teilte die Schulbehörde mit.

Maskenpflicht bleibt im Nahverkehr, Kliniken und Pflegeheimen

Ab sofort müssen FFP2-Masken in Hamburg nur noch in Bussen und Bahnen und in Einrichtungen wie Kliniken und Pflegeheimen getragen werden, in denen besonders schutzbedürftige Menschen untergebracht sind. Arbeitgebende haben noch bis Ende Mai das Recht, auf einer Maske in ihrem Unternehmen zu bestehen. Außerdem können zum Beispiel Geschäfte oder Gastronomieläden per Hausrecht darauf bestehen, dass Gäste Maske tragen. "Also Einzelhändler zum Beispiel können das durchaus noch verhängen", sagte Leonhard im Hamburg Journal. "Wir als Stadt können das aber nicht mehr vorschreiben."

AUDIO: Senatorin Leonhard zum Wegfall der Corona-Maßnahmen (1 Min) Senatorin Leonhard zum Wegfall der Corona-Maßnahmen (1 Min)

Bei positivem Test muss man sich noch zehn Tage isolieren

Laut Behörde gilt aber weiterhin: Bei einem positiven Schnelltest muss man sich selbst isolieren und einen PCR-Test durchführen lassen. Fällt er positiv aus, muss man sich wie bisher für zehn Tage in Isolation begeben. Die Dauer der Isolation soll aber nach dem Willen der Gesundheitsminister und -ministerinnen von Bund und Ländern überarbeitet werden. "Im Wesentlichen geht es dabei um eine Verkürzung der Isolationsdauer für nachweislich positiv Getestete auf fünf Tage", sagte Leonhard. Voraussichtlich kommende Woche solle die Änderung erfolgen.

Zwei Impfzentren

95 Prozent der Erwachsenen in Hamburg hätten eine vollständige Impfserie erhalten, sagte Leonhard, davon seien über 71 Prozent auch geboostert. Künftig gibt es zwei Impfzentren in Hamburg: Am Flughafen und im Einkaufszentrum Harburg Arcaden kann man sich weiterhin eine Impfdosis geben lassen. Auch mobile Teams sollen weiterhin eingesetzt werden. Hinzu kämen Impfmöglichkeiten in den Krankenhäusern und Arztpraxen, sagte Leonhard.

Videos 1 Min Zwei Corona-Impfzentren in Hamburg Ein Impfzentrum liegt in den "Harburg Arcaden". Ein weiteres öffnet im ehemaligen Charter-Terminal des Flughafens. 1 Min

Kostenlose Bürgertests mindestens bis Ende Juni

Kostenlose Bürgertests soll es zumindest bis Ende Juni noch geben. "Bis Ende Juni hat die Bundesregierung die Testverordnung verlängert", sagte die Senatorin. Über 170 Teststationen stünden derzeit noch in Hamburg zur Verfügung.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.04.2022 | 06:00 Uhr