Corona-Maßnahmen: Menschen wollen eine Perspektive Stand: 27.02.2021 08:40 Uhr Jetzt gilt in vielen Hamburger Grünanlagen und Parks tagsüber eine Maskenpflicht. Hintergrund ist die steigende Zahl der Corona-Mutationen in Hamburg, wie der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher erklärte. Anette van Koeverden kommentiert.

von Anette van Koeverden

Der Arzt in Dr. Peter Tschentscher blickt auf die steigenden Corona-Zahlen, auf die hohe Zahl an Corona Mutationen in der Stadt und will vermutlich nur eins: Alles dicht machen und zwar sofort. Der Politiker in Dr. Peter Tschentscher weiß: damit komme ich nicht durch und werde Schaden nehmen. Am Dienstag hat der Senat die Maskenpflicht verkündet. Das hat zu einem Aufschrei geführt. Joggen nur noch mit Maske war dann doch vielen zu viel. Kurz danach wurde das zurückgenommen. Nur wenn es wirklich voll ist, zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten gilt die Maskenpflicht draußen. Im Film "Frau Müller muss weg" sagt Anke Engelke den legendären Satz: "Ich arbeite in einem Ministerium. Du ahnst nicht, was man alles zurücknehmen kann." Stimmt, denn genau das ist passiert.

Harter Kurs nicht haltbar



Auch Tschentscher weiß, dass er sich mit seinem harten Kurs bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz nicht durchsetzen wird. Deshalb baut er sich jetzt eine Brücke und sagt das, was eigentlich längst klar ist: Wir sind in einer Metropolregion und wenn Schleswig-Holstein und Niedersachsen Öffnungsschritte beschließen, sind wir quasi gezwungen, sie mitzugehen. Das ist der Ausweg aus der Sackgasse, in die der Arzt Tschentscher, den Politiker Tschentscher gebracht hat. Denn es ist niemandem vermittelbar, warum man dort Blumen kaufen kann und hier nicht. Und es ist auch nicht so, dass in den Nachbarländern die Infektionszahlen exorbitant steigen nach den Öffnungen.

Perspektive muss her

Eine Perspektive ist wichtig für die Menschen. Überall in Hamburg werden Konzepte entworfen, wie man mit dem Virus leben kann, mit vernünftigen Hygiene-Maßnahmen. Die Menschen wollen ernst genommen und gehört werden und nicht länger den Anweisungen des Arztes Tschentscher folgen.

