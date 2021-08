Corona: Letzte Erstimpfungen im Hamburger Impfzentrum Stand: 10.08.2021 10:53 Uhr Letzte Chance auf eine Corona-Erstimpfung in den Messehallen: Nur noch heute können sich die Hamburgerinnen und Hamburger dort eine erste Spritze gegen das Coronavirus abholen.

Wer sich dort heute im Laufe des Tages impfen lassen möchte, benötigt keinen Termin. Das Impfzentrum in den Messehallen ist durchgehend von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Von Mittwoch an gibt es dann im Impfzentrum nur noch Zweitimpfungen. Voraussichtlich Ende des Monats soll die Einrichtung geschlossen werden.

Mehrere Impf-Aktionen in der Stadt

Um das Tempo beim Impfen zu erhöhen, hatte der Hamburger Senat erst am vergangenen Freitag zu einer "Langen Nacht des Impfens" eingeladen. Der Ärztliche Leiter des Impfzentrums Dirk Heinrich zeigte sich im Anschluss zufrieden. Man habe insgesamt etwa 4.500 Impflinge empfangen können - doppelt so viele wie an anderen Tagen. Auch am verkaufsoffenen Sonntag gab es Impf-Aktionen - dabei konnte man sich in Einkaufszentren impfen lassen. Dieses Angebot soll auch in Zukunft wieder gemacht werden.

Mobile Teams impfen in Stadtteilen

Daneben impfen weiterhin auch die Hamburger Arztpraxen und Krankenhäuser gegen das Coronavirus. Außerdem sind in den Stadtteilen mobile Teams unterwegs - im Durchschnitt kommen zu diesen Terminen deutlich über 200 Menschen.

