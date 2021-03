Corona-Impfzentrum: Bürgermeister Tschentscher hilft mit Stand: 21.03.2021 17:27 Uhr Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich im Impfzentrum in den Messehallen als Hilfskraft verdingt. Er kündigte erste Impfungen durch Hausärzte ab kommender Woche an.

Laut Tschentscher soll die Zusammenarbeit zwischen dem Impfzentrum und den Hausarztpraxen vertieft werden, damit die Hausärzte das Impfen mit übernehmen können. "Das bedeutet, dass wir in Hamburg schon in der kommenden Woche in Schwerpunkt-Praxen erste Impfungen durchführen", sagte Tschentscher bei seinem Besuch im Impfzentrum in den Messehallen.

Tschentscher gegen Lockerungen über Ostern

Mit Blick auf die Bund-Länder-Beratungen am Montag sprach sich Tschentscher erneut gegen Lockerungen aus. Er plädierte dafür, an Ostern zu Hause zu bleiben. Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wollen bei dem Treffen hingegen für einen "kontaktarmen Osterurlaub im eigenen Land" werben.

Inzidenzwert in Hamburg seit Tagen über 100

In Hamburg wurde der Inzidenzwert von 100 schon vor einigen Tagen überschritten. Jüngste Lockerungen wurde daher wieder zurückgenommen. Am Sonntag ist der Inzidenzwert in der Hansestadt leicht gesunken, auf 114. Damit die Infektionszahlen dauerhaft sinken, sollen möglichst schnell möglichst viele Menschen geimpft werden.

Tschentscher hilft im Impfzentrum mit

Tschentscher ist Arzt. Am Sonntag bereitete er bei seinem Besuch im Impfzentrums im Labor die Spritzen vor und zog den Impfstoff von Biontech/Pfizer auf. "Es geht darum, dass genau die exakte Menge des Impfstoffs am Ende für die Patienten in der Spritze ist. Deswegen muss man hier den Impfstoff sehr sorgfältig vorbereiten", sagte Tschentscher. Begleitet wurde er bei seiner Arbeit von einer Apothekerin.

AUDIO: Tschentscher besucht Hamburger Impfzentrum (1 Min)

Bürgermeister will sich ein Bild machen

Der Bürgermeister wollte im Impfzentrum eine volle Schicht von 13 bis 20 Uhr mitarbeiten, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Am Sonntag wurde auch die 150.000ste Impfung im Impfzentrum erwartet. "Für heute ist die Botschaft, dass hier wirklich alle sehr gut organisiert ist. Hier bleibt nichts liegen", sagte Tschentscher.

Erst-Impfquote in Hamburg bei 9,1 Prozent

In Hamburg lag die Impfquote bei den Erst-Impfungen mit Stand von Sonnabend bei 9,1 Prozent der Gesamtbevölkerung. Demnach haben über 167.000 Menschen in Hamburg mindestens einmal eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Über 76.000 Menschen haben bereits ihre zweite Impfung erhalten. Das entspricht 4,2 Prozent der Bevölkerung Hamburgs.

