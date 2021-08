Corona-Impfungen von Kindern: Was Kinderärzte raten Stand: 01.08.2021 06:50 Uhr Impfungen von Kindern gegen das Coronavirus werden seit Monaten diskutiert. Die meisten Hamburger Kinderärztinnen und Kinderärzte raten, eine Impfung ernsthaft zu erwägen.

Die meisten kinderärztlichen Kolleginnen und Kollegen halten es für sinnvoll, Kinder zu impfen, sagt Claudia Haupt, niedergelassene Kinderärztin in Blankenese und Landesvorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Hamburg, im Gespräch mit dem NDR. Das gelte vor allem dann, wenn die Jungen und Mädchen ein erhöhtes Risiko haben, im Falle einer Infektion ernsthaft zu erkranken. "Da haben wir gar nicht mal so wenige Kinder", sagt Haupt.

Vorerkrankungen können unterschiedlich sein

Zu den Betroffenen zählen demnach alle Kinder mit schwerem Übergewicht, Kinder mit einer Trisomie sowie Jungen und Mädchen mit einem Herzfehler. Auch eine Lungen- oder eine Nierenerkrankung sei ein Grund, eine Impfung zu erwägen. Zugelassen für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren sind derzeit die Impfstoffe von Biontech/Pfizer sowie von Moderna. Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Einsatz dieser Stoffe allerdings nur für chronisch kranke Kinder und nicht für alle Jungen und Mädchen.

Bislang kaum schwere Nebenwirkungen bei Kindern

Haupt zufolge vertragen die meisten Jungen und Mädchen eine Corona-Impfung gut und zu schweren Nebenwirkungen komme es nur selten. Bedenken hätten aber Fälle in den USA ausgelöst. Dort habe es "eine ganz geringe Häufung von Herzmuskelentzündungen bei jungen Männern" gegeben. Die Daten seien aber noch nicht vollständig ausgewertet.

Impfung von Erwachsenen schützt auch Kinder

Entscheidend im Kampf gegen das Coronavirus sei vor allem die Herdenimmunität, sagt Haupt. Deshalb ruft der Verband der Kinder- und Jugendärzte vor allem noch zögernde Erwachsene auf, über eine Impfung nachzudenken. Kinder könnten nicht verantwortlich gemacht werden für eine hohe Impfquote in der Gesellschaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 31.07.2021 | 17:00 Uhr