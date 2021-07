Corona-Impfung für vorerkrankte Kinder in Hamburg

Stand: 09.07.2021 07:03 Uhr

Kinder mit Vorerkrankungen können sich in Hamburg jetzt im Asklepios-Klinikum Heidberg impfen lassen. Die Klinik in Langenhorn bietet ab sofort jeden Donnerstag eine Impfsprechstunde an. Noch mehr Fragen zum Thema Impfen von Kindern haben Sozialsenatorin Melanie Leonhard und Kinderarzt Dr. Stefan Renz bei einer Online-Fragestunde beantwortet.