Corona: Hamburger Hausärzte bekommen mehr Impfstoff Stand: 20.04.2021 06:30 Uhr Deutlich mehr Impfstoff für die Arztpraxen: Das Impfen gewinnt auch in Hamburg noch mal an Fahrt.

40.000 Menschen können nächste Woche allein in den Hamburger Arztpraxen geimpft werden. Das sind doppelt so viele wie in dieser Woche. Die Arztpraxen impfen damit schon bald fast so viele Menschen wie das Impfzentrum in den Messehallen. Jeder einzelne Arzt oder Ärztin bekommt mindestens 24 und maximal 48 Impfstoff-Dosen - das hängt davon ab, wie viele Praxen Impfstoff bestellen.

Es wird eine "Biontech-Woche"

Nächste Woche kommt der Impfstoff nur von Biontech - in dieser Woche stammt er zur Hälfte auch den von AstraZeneca. Neues Tempo beim Impfen gibt es auch im Impfzentrum: Die Sozialbehörde hatte am Montag kurzfristig 24.000 zusätzliche Termine freigegeben - und zwar an Menschen ab 60 Jahren. Möglich wurde das durch eine unerwartete Lieferung AstraZeneca. Die allermeisten Termine dieser Impfaktion waren am Abend bereits vergeben.

