Corona: Hamburg droht zum Risikogebiet zu werden Stand: 18.10.2020 18:08 Uhr In Hamburg ist der Inzidenzwert auf 49,8 gestiegen und nahe am Grenzwert von 50. Dann würde die Hansestadt zum Risikogebiet und weitere Einschränkungen drohen - etwa beim Sport, in den Schulen und bei privaten Feiern.

Hamburg droht zu einem Corona-Risikogebiet zu werden - so wie Berlin, Bremen, Köln oder München es schon sind. Am Wochenende stieg die Zahl der registrierten Neuinfektionen am Sonnabend um 131 und am Sonntag um 162, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit insgesamt 9.908 Menschen mit dem Virus infiziert. Der Inzidenzwert, der die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnende in sieben Tagen beziffert, erhöhte sich dadurch 49,8. Damit erreichte er knapp den kritischen Wert von 50.

Senat reagierte bereits mit strengeren Regeln

Hamburgs Senat hatte wegen der seit Wochen steigenden Infektionszahlen bereits am Freitag diverse Verschärfungen der Corona-Regeln bekannt gegeben. So gilt seit Sonnabend für Gaststätten etwa eine Sperrstunde von 23 Uhr bis 5 Uhr morgens sowie ein Alkoholverkaufsverbot.

Verschärfungen bei Überschreiten des Grenzwertes

Bei einem Überschreiten des Grenzwerts sind weitere Verschärfungen der Corona-Regeln vorgesehen. An erster Stelle dürften dabei die Privat-Feiern stehen - dann können zum Beispiel Geburtstage nur noch mit insgesamt 10 Leuten - statt bisher 25 Menschen - gefeiert werden und in privaten Räumen solche Feierlichkeiten auf zwei Hausstände beschränkt werden.

Staatsrat rechnet mit Einschränkungen beim Sport

Auch der Sport könnte betroffen sein. Sport-Staatsrat Christoph Holstein sagte im Gespräch mit NDR 90,3, dass er mit weiteren Einschränkungen rechnet, was die Zahl der Zuschauer angeht. Bei diversen Ligen werde bereits über eine freiwillige Einstellung diskutiert.

Kneipen halten sich an Grenzwerte

Sollten die Corona-Zahlen in Hamburg die nächsten Tage aber nicht sprunghaft ansteigen, könnte es sein, dass der Senat auch erst einmal abwartet, um zu sehen, was die bisherigen Verschärfungen bringen. Die meisten Restaurants, Bars und Kneipen hatten sich am ersten Abend an die Sperrstunde gehalten und um 23 Uhr geschlossen.

Ausgeweitete Maskenpflicht in Schulen ab Montag

Auch wenn am Montag die Schule nach den Herbstferien wieder losgehen, gelten schärfere Regeln. So müssen Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler von Berufsschulen und Oberstufen auch im Unterricht einen Mund-Nase-Schutz tragen. Zudem müssen Klassen alle 20 Minuten stoßgelüftet werden.

Bei Inzidenz über 50 drohen auch in Schulen weitere Maßnahmen

Bei einer Überschreitung des Grenzwertes würden auch in den Schulen strengere Maßnahmen folgen. Schulsenator Ties Rabe erklärte der Deutschen Presse-Agentur: "Sollte sich das Infektionsgeschehen dramatisch verschlimmern, werden wir die Maskenpflicht an Schulen Schritt für Schritt und behutsam ausweiten."

