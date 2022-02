Corona: Hamburg ab Mai mit neuer Impfstrategie Stand: 25.02.2022 06:12 Uhr Ab Mai dieses Jahres soll es in Hamburg zwei neue Impfzentren geben. Für die "neue Phase der Pandemie" stellt sich die Stadt auch neu auf. Nach Informationen von NDR 90,3 sind Anlaufstellen für Impfungen im Norden und im Süden der Stadt geplant.

"Bedarfsgerecht" soll das künftige städtische Impfangebot sein, heißt es von der Sozialbehörde. Das bedeutet: Deutlich verschlankt, aber sehr flexibel. Die bisherigen Verträge für Impfstellen und mobile Teams laufen Ende April aus und werden jetzt neu ausgeschrieben.

Impfzentren am Flughafen und in Harburg geplant

Den Plänen zufolge sind ab dem 1. Mai zwei Impfzentren geplant, eines am Flughafen und das andere in den Harburg Arcaden. An beiden Standorten sollen rund 1.000 Menschen pro Woche geimpft werden - steigt die Nachfrage sollen aber in den Zentren jeweils mehr als 12.000 Impfungen möglich sein.

Behörde rechnet mit 700 Impfungen pro Woche

Zusätzlich sollen weiterhin mobile Impfteams in der Stadt unterwegs sein, allerdings nicht mehr so viele. Die Sozialbehörde rechnet hier mit rund 700 Impfungen pro Woche. Bei Bedarf können die Teams aber ihre Kapazitäten verzehnfachen. Auch in den Krankenhäusern kann weiterhin geimpft werden. Wie lange es die Angebote in den Kliniken noch gibt, hängt aber von der Nachfrage ab.

Die meisten lassen sich bei niedergelassenen Ärzten impfen

In den vergangenen beiden Wochen hatten jeweils deutlich weniger als 10.000 Hamburgerinnen und Hamburger die Impfangebote der Stadt genutzt. Rund drei Viertel aller Corona-Schutzimpfungen haben niedergelassene Ärztinnen und Ärzte verabreicht.

