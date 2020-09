Stand: 09.09.2020 15:05 Uhr - NDR 90,3

Corona: Erste Ansteckungen in Hamburger Schule

Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: In Hamburg ist es jetzt erstmals innerhalb einer Schule zu Ansteckungen mit dem Coronavirus gekommen. Betroffen ist die Heinrich-Hertz-Schule in Winterhude. Dort habe es eine ungewöhnliche Häufung von Infektionen gegeben, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Mittwoch.

Infektionswege werden noch untersucht

Bei den dort bislang positiv getesteten 26 Schülern und 3 Schulbeschäftigten müsse davon ausgegangen werden, dass sich zumindest zwei von ihnen innerhalb der Schule angesteckt haben könnten. Einige Kinder hätten das Virus aber auch von außen eingetragen. Die genauen Infektionswege würden immer noch ermittelt, das Ergebnis wird erst in einigen Tagen erwartet.

In der Schule gilt jetzt Maskenpflicht auch im Unterricht

Konsequenzen gibt es schon: Die Jahrgänge 6 und 8 der Schule sind komplett in Quarantäne. Alle Schüler und Lehrkräfte werden getestet. Und - das ist neu: Für alle Klassen der Schule besteht jetzt eine Maskenpflicht, auch im Unterricht.

Die Heinrich-Hertz-Schule bilde angesichts der Gesamt-Corona-Zahlen aber eine Ausnahme, sagte Rabe. An allen anderen Schulen haben sich laut Behörde nur 27 der 256.000 Schülerinnen und Schüler (0,01 Prozent) und einer der rund 24.000 Schulbeschäftigten (0,004 Prozent) mit Corona infiziert.

Trotzdem positive Zwischenbilanz

Einen Monat nach Ende der Sommerferien zog Rabe eine positive Zwischenbilanz zur Rückkehr zum Präsenzunterricht für alle Hamburger Schüler. Trotz wieder gestiegener Corona-Zahlen und des Ausbruchs in Winterhude sei es die richtige Lösung, da Kinder und Jugendliche in der Schule besser als zu Hause lernen würden. "Sie brauchen die Anleitung und Motivation durch Lehrkräfte, sie brauchen ihre Klassenkameraden und ihre Freunde, und sie brauchen die gut ausgestatteten Arbeitsplätze, Lernmöglichkeiten und Betreuungsangebote in den Schulen."

