Corona: Diese Regeln gelten mit dem 2G-Modell in Hamburg Stand: 16.11.2021 16:08 Uhr In den Hamburger Corona-Regeln gibt es derzeit eine 2G-Option für viele Bereiche. In Kürze soll 2G zum Teil zur Pflicht werden, wie der Senat am Dienstag bekannt gab.

Die beschlossene Ausweitung des 2G-Modells soll am Sonnabend in Kraft treten. Am Freitag soll eine neue Corona-Verordnung mit allen Details zu den Regelungen veröffentlicht werden.

2G-Option bisher nach Anmeldung

Nach dem derzeit noch gültigen 2G-Optionsmodell können Einrichtungen Angebote ausschließlich für Geimpfte und Genesene machen, bei denen dann viele bislang geltenden Corona-Regeln wegfallen. Restaurants, Clubs, Theater, Museen, Kirchen, Hotels, Tanz- und Musik-Clubs, Kultureinrichtungen, Sportstätten, Geschäfte, Friseursalons, Fußpflege-Praxen, Kosmetikstudios, Massagesalons, Tattoo-Studios, Sonnenstudios und sonstige Freizeiteinrichtungen können beim Senat anmelden, dass sie Angebote ausschließlich für Geimpfte und Genesene machen wollen. Der Zugang ist dann nur für Personen möglich, die einen Impf- oder Genesenen-Nachweis mitbringen und sich ausweisen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen im 2G-Modell müssen geimpft oder genesen sein. Die entsprechenden 2G-Angebote müssen auch von außen durch entsprechende Schilder als solche erkennbar sein.

Ausnahmen für Kinder und Jugendliche

Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind von der Nachweispflicht befreit. Auch 12- bis 17-jährige Ungeimpfte dürfen bis auf weiteres an 2G-Angeboten teilnehmen. Besucher und Besucherinnen müssen bei der 2G-Option weiterhin ihre Kontaktdaten hinterlassen und Veranstaltungen brauchen ein Hygienekonzept.

Hier finden Sie einen Überblick über die Bedingungen, die in unterschiedlichen Bereichen mit der 2G-Option in Hamburg derzeit gelten.

Private Feiern und Veranstaltungen

Private Veranstaltungen und Feiern wie zum Beispiel Hochzeiten können auch mit der 2G-Option stattfinden. Anders als sonstige Veranstaltungen müssen solche privaten Events nicht angemeldet werden. Für sie gilt dann:



Verzicht auf das Abstandsgebot

Keine Begrenzung der teilnehmenden Personen

Wenn getanzt wird, gelten zusätzliche Vorgaben: 150 Personen innen (mit Maskenpflicht) oder 750 Personen draußen. Keine Maskenpflicht auf dauerhaft eingenommenen Steh- oder Sitzplätzen. Beim Tanzen ist das Tragen einer medizinischen Maske Pflicht.

Seit 25. September: Verzicht auf Maskenpflicht und Kapazitätsgrenzen, Kontaktnachverfolgung ist Pflicht

Restaurants und Gaststätten

Verzicht auf das Abstandsgebot

Verzicht auf Kapazitätsbegrenzungen

Es darf im Stehen verzehrt werden

Tische und Stühle können beliebig platziert werden

Shishas dürfen auch in geschlossenen Räumen genutzt werden

Die Sperrstunde entfällt

Aufhebung der Testpflicht

Tanzen ist auch in geschlossenen Räumen möglich

Seit 25. September: Verzicht auf Maskenpflicht, Kontaktnachverfolgung ist Pflicht

Einkaufen

Verzicht auf das Abstandsgebot

Verzicht auf Maskenpflicht

Gilt nicht für Betriebe und Geschäfte der täglichen Versorgung, das sind Großhandel, Lebensmitteleinzelhandel und Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Babyfachmärkte, Tankstellen, Banken und Sparkassen, Poststellen und Zeitungs-/ Zeitschriftenverkauf, Reinigungen und Waschsalons, Tierbedarfsmärkte, Fahrzeug- und Fahrrad-Reparaturbetriebe.

Körpernahe Dienstleistungen

dazu zählen zum Beispiel Friseurbetriebe, Kosmetikstudios, Massagesalons, Sonnenstudios oder Tattoo-Studios

Verzicht auf das Abstandsgebot

Verzicht auf Maskenpflicht

Kontaktdaten müssen erfasst werden

Kulturelle Einrichtungen

Für Theater, Opern, Konzerthäuser, Konzertsäle, Musiktheater, Kinos, Planetarien und Literaturhäuser, Museen, Gedenkstätten, Galerien, Ausstellungshäuser, Bibliotheken und Archive sowie zoologische und botanische Gärten und Tierparks gelten im 2G-Modell folgende Regeln:



Verzicht auf das Abstandsgebot

freie Anordnung der Sitzplätze ohne Kapazitätsbegrenzung

Aufhebung der Testpflicht in geschlossenen Räumen

Außerdem die gleichen Regeln wie für Restaurants, wenn es auch gastronomische Angebote gibt

Seit 25. September: Verzicht auf Maskenpflicht, Kontaktnachverfolgung ist Pflicht.

Veranstaltungen

Verzicht auf das Abstandsgebot

Freie Tisch- und Sitzplatzanordnung

Verdreifachung der Personenzahlgrenzen

Aufhebung der Testpflicht

Tanzen ist in Innenräumen mit medizinischer Maske möglich

Seit 25. September: Verzicht auf Maskenpflicht, Kontaktnachverfolgung ist Pflicht.

Livemusikspielstätten und Musikclubs

Verzicht auf das Abstandsgebot

Freie Anordnung der Steh- und Sitzplätze

Stehplätze zulässig

Aufhebung der Testpflicht in geschlossenen Räumen

Personenzahlgrenzen: in geschlossenen Räumlichkeiten höchstens 1.300, im Übrigen höchstens 2.000

Sofern getanzt wird, gilt die Personenzahlbegrenzung außen: 750 Personen, innen: 150 Personen

Seit 25. September: Verzicht auf Maskenpflicht, Kontaktnachverfolgung ist Pflicht.

Sportveranstaltungen vor Publikum

Verzicht auf das Abstandsgebot

Freie Anordnung der Sitz- und Stehplätze

Verdopplung der Personenzahlgrenze in Innenräumen auf 1.300 und 2.000 im Freien

Aufhebung der Testpflicht in geschlossenen Räumen

Bei nicht-stationären sportlichen Wettkämpfen wie Laufveranstaltungen und Radrennen kann im 2G-Zugangsmodell auf das Abstandsgebot verzichtet werden. Die Teilnehmerzahl wird auf 750 Sportausübende erhöht und die Testpflicht wird aufgehoben.

Seit 25. September: Verzicht auf Maskenpflicht, Kontaktnachverfolgung ist Pflicht.

Tanzclubs und Discos

Verzicht auf das Abstandsgebot

Es darf im Stehen verzehrt werden

Tische und Stühle können beliebig platziert werden.

Shishas dürfen genutzt werden.

Aufhebung der Testpflicht

Verdreifachung der zulässigen Teilnehmerzahl (150 Personen innen mit Maskenpflicht, 750 außen ohne Maskenpflicht)

Maskenpflicht im Übrigen wie in Gaststätten im 2G-Modell: Keine Maskenpflicht auf dauerhaft eingenommenen Steh- oder Sitzplätzen. Weiterhin gilt aber die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske beim Tanzen

Seit 25. September: Verzicht auf Maskenpflicht, Kontaktnachverfolgung ist Pflicht.

Volksfeste

Verzicht auf das Abstandsgebot

Keine Begrenzung der teilnehmenden Personen

Aufhebung der Testpflicht in geschlossenen Räumen

Wenn getanzt wird, gelten zusätzliche Vorgaben: 150 Personen innen (mit Maskenpflicht) oder 750 Personen draußen. Keine Maskenpflicht auf dauerhaft eingenommenen Steh- oder Sitzplätzen. Beim Tanzen ist das Tragen einer medizinischen Maske Pflicht

Seit 25. September: Verzicht auf Maskenpflicht, Kontaktnachverfolgung ist Pflicht.

Messen

Verzicht auf das Abstandsgebot

Keine Begrenzung der teilnehmenden Personen

Aufhebung der Testpflicht

Seit 25. September: Verzicht auf Maskenpflicht

Hotels, Jugendherbergen und Hostels

Verzicht auf das Abstandsgebot

Schlafsäle dürfen ohne Begrenzung belegt werden

Aufhebung der Testpflicht

Seit 25. September: Verzicht auf Maskenpflicht, Kontaktnachverfolgung ist Pflicht

Sportbetrieb und Spielplätze

Für Sportanlagen, Fitnessstudios, Schwimmbäder und Thermen, Saunen und beim ärztlich verordneten Rehabilitationssport gelten folgende Möglichkeiten im 2G-Modell:



Verzicht auf das Abstandsgebot

Keine Begrenzung der teilnehmenden Personen

das Abstandsgebot zwischen Sportgeräten entfällt

Aufhebung der Testpflicht in geschlossenen Räumen

Weiterhin gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in Innenräumen

Seit 25. September: Verzicht auf Maskenpflicht, Kontaktnachverfolgung ist Pflicht

Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen, Fahrunterricht

Verzicht auf das Abstandsgebot

Lerngruppen dürfen durchmischt werden

freie Pausengestaltung

Entfallen der Begrenzung der Gruppengröße der Lerngruppen

Aufhebung der Testpflicht in geschlossenen Räumen

Weiterhin gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske in Innenräumen.

Pflichtveranstaltungen im Bildungsbereich, wie Sprachkurse für Eingewanderte, müssen zumindest auch im 3G-Modell angeboten werden.

Seit 25. September: Verzicht auf Maskenpflicht, Kontaktnachverfolgung ist Pflicht

Religiöse Veranstaltungen und Trauerfeiern

Verzicht auf das Abstandsgebot

Verzicht auf kapazitäre Vorgaben und Anmeldepflicht

Gemeindegesang auch ohne Maske

digitale Kontaktnachverfolgung ist Pflicht

Seit 25. September: Verzicht auf Maskenpflicht

Touristische Stadtrundfahrten und Hafenrundfahrten

Verzicht auf die Maskenpflicht im Freien

Seit 25. September: Verzicht auf Maskenpflicht, Kontaktnachverfolgung ist Pflicht

Freizeiteinrichtungen und Gästeführungen

Verzicht auf das Abstandsgebot

Entfallen der Gruppengrößenbegrenzung

Entfallen der kapazitären Begrenzung

Aufhebung der Testpflicht in geschlossenen Räumen

Seit 25. September: Verzicht auf Maskenpflicht, Kontaktnachverfolgung ist Pflicht

Spielbank, Spielhallen und Wettvermittlungsstellen

Verzicht auf das Abstandsgebot

Keine Begrenzung der teilnehmenden Personen

freie Anordnung der Sitz- und Stehplätze

Seit 25. September: Verzicht auf Maskenpflicht, Kontaktnachverfolgung ist Pflicht

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 16.11.2021 | 14:00 Uhr