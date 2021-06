Corona: Delta-Variante in Hamburger Grundschule? Stand: 17.06.2021 10:55 Uhr In Hamburg gibt es den Verdacht, dass sich ein Kind in einer Grundschule mit der Delta-Variante des Coronavirus angesteckt hat. Laut Sozialbehörde gibt es jedoch noch keine Bestätigung dafür.

Nach Angaben der Schulbehörde sind drei erste Klassen der Grundschule im Stadtteil Lokstedt noch bis kommenden Mittwoch in Quarantäne, beziehungsweise in häuslicher Isolation. Insgesamt gibt es in Hamburg noch wenige Fälle der erstmals in Indien nachgewiesene Mutante - allerdings steigt die Zahl an.

Bislang nur wenige Fälle in Hamburg nachgewiesen

In der Hansestadt waren bis zum Dienstag 18 Fälle der Delta-Variante registriert worden. Sie gilt als besonders gefährlich, weil sie laut Untersuchungen ansteckender als andere Varianten ist. Außerdem ist der Krankheitsverlauf schwerer. In Großbritannien ist sie bereits für den Großteil der Neuinfektionen verantwortlich.

Senatssprecher Marcel Schweitzer hatte am Dienstag dazu gesagt: "Im Moment ist das Geschehen noch sehr niedrig. Die Sozialbehörde geht davon aus, dass da noch kein riesengroßes Risiko davon ausgeht, weil die Quarantänepflichten eingehalten werden können."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.06.2021 | 11:00 Uhr