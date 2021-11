Boostern in Hamburg: Leonhard informiert heute über Strategie

Stand: 19.11.2021 07:04 Uhr

Wie geht es weiter mit den Booster-Impfungen in Hamburg? Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) will heute über den Fortgang der Impfkampagne in der Hansestadt und die Planungen zur Ausweitung der Impfkapazitäten informieren.