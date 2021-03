Ab Montag Impfungen in Hamburger Schwerpunktpraxen Stand: 12.03.2021 07:05 Uhr Vom kommenden Montag an finden in Hamburger Facharztpraxen Corona-Impfungen statt. Das sagte der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg, Walter Plassman, im Hamburg Journal.

Los geht es Anfang kommender Woche in den Facharztpraxen für Dialyse-Patienten. Als nächste sind dann die onkologischen Schwerpunktpraxen dran, bevor die Patienten mit Lungenerkrankungen an der Reihe sind. Der Grund: Die beiden Impftermine mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer dürfen nun sechs Wochen auseinander liegen - und nicht mehr wie zuvor drei Wochen- bei AstraZeneca verlängert sich der Zeitraum von neun auf zwölf Wochen.

Zweite Impfung nach hinten verschoben

Kurzfristig sind damit mehr Schutzimpfungen möglich, weil die zweite Impfung nach hinten verschoben ist, so die Sozialbehörde. Außerdem bleibt weniger Impfstoff im Lager - bislang wurde die Hälfte aller Dosen von Biontech aufgehoben, damit es bei der Zweitimpfung keine Engpässe gibt, falls mal Lieferungen ausfallen. Hintergrund der neuen Regeln sind die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Sie entscheidet auf wissenschaftlicher Grundlage über den optimalen Zeitraum zwischen erster und zweiter Impfung. Der vierte jetzt zugelassenen Impfstoff von Johnson&Johnson muss dagegen nur einmal geimpft werden.

30.000 frei gewordene Termine

In der Folge sind kurzfristig 30.000 Impftermine in Hamburg frei geworden. "Das ist schon ein heftiger Griff ins Regal", so Plassmann im Hamburg Journal. Ende März oder Mitte April, so hofft er, sollte genug Impfstoff vorliegen, damit die Arztpraxen - auch hier in Hamburg - richtig ans Werk gehen können.

AUDIO: Impfen in Arztpraxen bald möglich (1 Min)

