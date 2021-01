Stand: 19.01.2021 09:38 Uhr Ab 12.30 live: Landespressekonferenz in Hamburg

In der Landespressekonferenz wird es heute unter anderem wieder um die aktuelle Corona-Lage in Hamburg gehen. Zu Gast ist außerdem Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos). Er stellt die Idee der FabCity Hamburg vor, einer Stadt, in der man fast alles selbst produzieren kann.

NDR.de überträgt die Landespressekonferenz gegen 12.30 Uhr per Livestream auf dieser Seite.

Livestream: Landespresskonferenz in Hamburg

