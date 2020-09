Stand: 08.09.2020 18:55 Uhr - NDR 90,3

80 Euro Bußgeld bei Verstoß gegen Maskenpflicht in Hamburg

Wer in Hamburg gegen die Maskenpflicht wegen der Corona-Pandemie verstößt, muss künftig ein deutlich höhere Bußgeld zahlen. Schon ab Donnerstag sollen Verstöße gegen die Maskenpflicht mit 80 Euro geahndet werden. Und: Auch im Einzelhandel ist das Bußgeld fällig. Das erklärte Sozialsenatorin Melanie Leonhard am Dienstag nach der Senatssitzung. Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) stellt jeden Tag rund 150 Verstöße gegen die Maskenpflicht fest. Bislang mussten Maskenverweigerer nur in Bussen und Bahnen mit einer Vertragsstrafe von 40 Euro rechnen. Das neue Bußgeld soll nun in allen öffentlichen Bereichen erhoben werden. Gleichzeitig hatte Leonhard am Dienstag zahlreichen Lockerungen der Corona-Auflagen verkündet, etwa bei Volksfesten, wie dem Winterdom, sowie beim Prostitutionsgewerbe.

Zeitweise viele Maskenmuffel

Nach Ende der Sommerferien war die Bereitschaft, dauerhaft eine Mund-Nasen-Bedeckung an Bahnsteigen sowie in Bussen und Bahnen zu tragen, nach Angaben des HVV zurückgegangen. Demnach trugen bei Kontrollen in der Spitze bis zu 15 Prozent der Fahrgäste ihre Alltagsmaske nicht oder nicht richtig. Seit Einführung der Vertragsstrafe halten sich laut HVV wieder mehr Menschen an die Tragepflicht.

Tragequote bei rund 95 Prozent

Die Tragequote liege im Durchschnitt wieder bei rund 95 Prozent, hieß dazu Anfang September. Bis zu 60 Streifen kontrollieren demnach in der Spitze in Hamburger Verkehrsmitteln und Haltestellen, allein die Hochbahn hat 40 Teams im Einsatz. Seit Einführung der Strafe wurden bis Anfang September insgesamt rund 1.400 Vertragsstrafen ausgesprochen. Das bedeutet Einnahmen in Höhe von 56.000 Euro durch die Kontrolleure.

