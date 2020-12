515 neue Corona-Fälle in Hamburg Stand: 12.12.2020 12:12 Uhr Die Corona-Zahlen in Hamburg sind wieder gestiegen. Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Sonnabend 515 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das sind 168 neue Fälle mehr als vor einer Woche und beinahe 100 Infektionen mehr als am Freitag.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in einer Woche stieg leicht auf jetzt 132,4. Am Sonnabend vor einer Woche hatte der Wert noch bei 106,3 gelegen.

"Wir stellen fest, dass wir insbesondere bei Familien und im Umfeld von Freundeskreise wieder steigende Zahlen haben", sagte Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Freitagmorgen in einem Interview mit NDR Info. "Wir hatten jüngst zum Beispiel eine hohe Zahl von Infizierten rund um eine Glühwein-Party von Studierenden. Wir haben aber auch zwei leider größere Ausbrüche in der Altenpflege gehabt."

AUDIO: Hamburg: Fallzahlen steigen in Familien- und Freundeskreisen (5 Min)

Wieder mehr Menschen im Krankenhaus

In den Krankenhäusern der Hansestadt werden Stand Freitag 419 Corona-Patientinnen und -Patienten stationär behandelt, das sind 17 Menschen mehr als am Vortag angegeben. Die Zahl der Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen liegt jetzt bei 92, hier gab es einen Anstieg um 4 Personen. 77 der Patienten und Patientinnen auf den Intensivstationen kommen aus Hamburg.

Seit Beginn der Pandemie wurden nach Angaben der Sozialbehörde insgesamt 29.139 Menschen in Hamburg positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts können davon inzwischen etwa 21.400 als genesen angesehen werden.

Corona-Tote im Mittel über 80 Jahre

Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) sind bislang 405 Menschen in der Hansestadt an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Diese Fälle werden nicht tagesaktuell, sondern gebündelt nach den Obduktionen gemeldet. Der neue Leiter des Instituts, Benjamin Ondruschka, sagte am Mittwochabend im Hamburg Journal des NDR Fernsehens, das Alter der Verstorbenen liege im Mittel bei über 80 Jahren. Nur vereinzelt gebe es Todesfälle bei Patienten unter 60 Jahren. In der Regel hätten diese eine Vorerkrankung gehabt.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte die Hausärztin oder der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

