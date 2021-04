498 neue Corona-Fälle in Hamburg

Stand: 10.04.2021 12:00 Uhr

Die Corona-Zahlen in Hamburg steigen wieder an. Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Sonnabend 498 Neuinfektionen registriert worden. Das sind 37 Fälle mehr als vor einer Woche und 51 mehr als am Donnerstag.