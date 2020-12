470 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert

Stand: 30.12.2020 12:11 Uhr

Nach Angaben der Hamburger Sozialbehörde sind am Mittwoch 470 neue Corona-Fälle registriert worden. Am Mittwoch vergangener Woche wurden 562 Neuinfektionen gemeldet. 544 Corona-Patientinnen und -Patienten werden in Hamburgs Krankenhäusern behandelt.