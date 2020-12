360 neue Corona-Fälle in Hamburg Stand: 25.12.2020 12:14 Uhr In Hamburg sind am Ersten Weihnachtstag 360 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Das sind deutlich weniger als vor einer Woche, als die Sozialbehörde 547 Neuinfektionen gemeldet hatte. Der Rückgang war allerdings erwartet worden, weil sich möglicherweise über die Feiertage weniger Menschen testen lassen. Heiligabend hatte es 584 neue Fälle in der Hansestadt gegeben.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in einer Woche ging am Freitag leicht auf 169,7 zurück. Seit Beginn der Pandemie wurden nach Angaben der Sozialbehörde insgesamt 34.818 Menschen in Hamburg positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts können davon inzwischen etwa 25.100 als genesen angesehen werden.

Weniger Menschen in den Krankenhäusern

In Hamburg werden den Angaben zufolge Stand Donnerstag 516 Patientinnen und Patienten stationär behandelt - das waren 25 weniger als am Tag zuvor. 100 davon befinden sich auf Intensivstationen - das sind drei mehr als zuvor. 80 Patientinnen und Patienten davon stammen aus Hamburg.

Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sind bislang 498 Menschen in der Hansestadt durch das Coronavirus gestorben. Diese Zahl wird nicht täglich aktualisiert, sondern nach den Obduktionen gebündelt gemeldet.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte die Hausärztin oder der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

