Stand: 28.08.2020 13:37 Uhr - NDR 90,3

26 neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet

Die Zahl der neu registrierten Corona-Fälle ist in Hamburg um 26 gestiegen. Nach Angaben des Senats vom Freitag wurden seit Beginn der Pandemie insgesamt 6.192 Menschen in Hamburg positiv auf das Virus getestet. Inzwischen können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts rund 5.500 davon als genesen angesehen werden.

19 Corona-Patienten in Hamburgs Kliniken

Beträgt die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 pro 100.000 Einwohner, muss der Senat über neue Beschränkungen beraten. Aktuell liegt dieser Wert bei 9,7. In den Hamburger Krankenhäusern werden 19 Corona-Patienten behandelt. Acht von ihnen liegen auf Intensivstationen.

Unverändert 235 Menschen sind bislang an Covid-19 in Hamburg gestorben. Das haben Untersuchungen des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ergeben.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

Weitere Informationen Coronavirus in Hamburg: Hier bekommen Sie Hilfe Sie wohnen in Hamburg und haben eine Frage zum Coronavirus? Wir haben Ihnen eine Liste mit relevanten Informationen, Telefonnummern und Hilfemöglichkeiten zusammengestellt. mehr NDR Info Corona-Ticker: Gericht kippt Demo-Verbot in Berlin NDR Info Eine weitere Demo gegen Corona-Schutzmaßnahmen in der Hauptstadt darf nun doch stattfinden - unter Auflagen. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht entschieden. Mehr Corona-News im Live-Ticker. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.08.2020 | 12:00 Uhr