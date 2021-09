245 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenzwert sinkt leicht Stand: 07.09.2021 13:33 Uhr Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Dienstag 245 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 50 Neuinfektionen mehr als am Montag, aber 10 weniger als am Dienstag vor einer Woche.

Seit Beginn der Pandemie wurden laut Sozialbehörde insgesamt 87.245 Menschen in der Hansestadt positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) können inzwischen etwa 81.400 Menschen in Hamburg als genesen angesehen werden.

Inzidenzwert weiter knapp über 90

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen sank von 90,7 am Montag auf 90,2 am Dienstag. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 91,4.

122 Corona-Patienten in Hamburgs Kliniken

In den Hamburger Krankenhäusern werden 122 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt - 14 mehr als zuletzt angeben. 49 davon werden auf Intensivstationen versorgt, hier gab es einen Rückgang um 2. Seit Beginn der Pandemie sind laut RKI in der Hansestadt insgesamt 1.654 Menschen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, diese Zahl blieb unverändert.

Auffrischungsimpfungen in Pflegeheimen

In fünf Pflegeeinrichtungen sind nach Angaben der Sozialbehörde derzeit 56 Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. In drei Pflegeeinrichtungen gibt es demnach mehr als zehn Fälle. Da der Impfschutz bei immungeschwächten, sehr alten und pflegebedürftigen Personen schneller nachlasse, hätten mobile Teams mit Auffrischungsimpfungen in den Einrichtungen begonnen. Diese sollen sukzessive in allen stationären Pflegeeinrichtungen angeboten werden.

Die Anzahl der durchgeführten laborausgewerteten PCR-Tests liegt laut Behörde pro Werktag durchschnittlich bei rund 10.400 Testungen, die Rate der positiven Befunde bei fünf Prozent.

