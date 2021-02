225 neue Corona-Fälle in Hamburg Stand: 04.02.2021 12:05 Uhr Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Donnerstag 225 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 21 weniger als am Donnerstag vor einer Woche, aber 22 mehr als am Mittwoch.

Seit Beginn der Pandemie wurden laut Behörde insgesamt 47.199 Menschen in Hamburg positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) können davon inzwischen etwa 40.600 als genesen angesehen werden.

Inzidenzwert liegt bei 74,2

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen liegt den Angaben zufolge bei 74,2. Vor einer Woche lag dieser Wert bei 98,1.

In den Hamburger Krankenhäusern werden laut Sozialbehörde - Stand Mittwoch - 405 Corona-Patientinnen und -Patienten behandelt. 79 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut. Laut RKI sind in der Hansestadt seit Beginn der Pandemie 1.097 Menschen - ebenfalls Stand Mittwoch - in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Telefon-Hotline für Fragen zum Coronavirus

Allgemeine Fragen zum Coronavirus werden unter der Telefon-Hotline 040 / 428 284 000 beantwortet. Bei auftretenden grippeähnlichen Symptomen in Verbindung mit Kontakt zu erkrankten Personen sollte die Hausärztin oder der Hausarzt oder der Arztruf 116117 telefonisch kontaktiert werden.

