1.000 Menschen wollen heute in der Innenstadt demonstrieren Stand: 15.01.2022 11:43 Uhr "Solidarität und Aufklärung statt Verschwörungsideologien": Unter diesem Motto wollen heute Mittag 1.000 Menschen in der Hamburger Innenstadt demonstrieren. Dazu aufgerufen hat das Hamburger Bündnis gegen Rechts.

Das Bündnis wird von mehr als 100 Gruppen und Organisationen unterstützt. Darunter sind neben dem Fußball-Zweitligisten FC. St. Pauli auch die Gewerkschaft ver.di und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Außerdem beteiligen sich die globale Klimabewegung Fridays For Future und die Bürgerschaftsfraktionen von Grünen und Linken an der Demonstration.

Auftakt-Kundgebung am Dammtor

Die Auftaktkundgebung findet um 12:30 Uhr am Bahnhof Dammtor statt. Eine halbe Stunde später setzt sich der Demonstrationszug dann in Bewegung. Vom Dammtor aus führt die Route über den Stephansplatz, den Gänsemarkt,den Jungfernstieg, bis zur Mönckebergstraße. Dort ist in Höhe des Gerhart-Hauptmann-Platzes um 14:45 Uhr die Abschlusskundgebung geplant.

Hygieneschutzkonzept soll eingehalten werden

Das Bündnis fordert die Demonstrantinnen und Demonstranten auf, sich an die Corona-Auflagen zu halten. Sie müssen demnach einen Mund-Nasen-Schutz tragen und den Mindestabstand von anderthalb Metern in alle Richtungen einhalten. Wer Symptome einer akuten Atemwegserkrankung hat, wird gebeten, nicht an der Versammlung teilzunehmen.

Teilnehmende sollen unterschiedlich anreisen

Die Organisation fordert die Teilnehmenden dazu auf, unterschiedliche Möglichkeiten wie den Bus, die S-Bahn oder die U-Bahn zur Anreise zu nutzen. So sollen Menschenansammlungen vermieden werden. Außerdem wird empfohlen, etwas früher anzureisen und die Abschlusskundgebung zeitversetzt zu verlassen.

Protest war ursprünglich Gegen-Demo

Die Bündnisdemonstration war ursprünglich als Gegen-Protest geplant. Bis zu 15.000 Menschen wollten in Hamburg heute eigentlich gegen die Corona-Politik auf die Straße gehen. Das wurde von der Versammlungsbehörde aber verboten. Grund war die Befürchtung, dass sich die Impfgegnerinnen und Impfgegner nicht an die Corona-Auflagen halten würden. Dagegen protestierten am Freitagabend rund 300 Menschen vor der Hamburger Kunsthalle friedlich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 15.01.2022 | 10:00 Uhr